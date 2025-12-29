Горэлектротранс поздравил подшефные детсады с наступающим Новым годом

В предновогодние дни парки и подразделения Горэлектротранс организовали для подшефных детских садов поздравления с участием Деда Мороза и Снегурочки. Служба подвижного состава подготовила транспортную праздничную программу для детского сада №32 Калининского района, а Трамвайный парк №7 поздравил ребят из детсада №61 Невского района. В Энергохозяйстве провели профориентационное занятие для своих соседей - воспитанников детского сада №30 Петроградского района.

Все праздничные мероприятия помимо создания хорошего объединены главной целью сотрудничества ГЭТ и детских садов – ранней профориентацией. Так, Служба подвижного состава привезла в детский сад №32 тематическую театральную сценку: Снегурочку сопровождала слесарь по имени «Гаечка». Дети выполняли задания гостей и активно участвовали в конкурсе. Также детям показали видеоролик о профессиях Горэлектротранса, который специально для подшефного детского сада подготовила ведущий инженер СПС Анастасия Веселова. Ребята тоже подготовили для транспортников новогоднее поздравление: станцевали, спели и смастерили своими руками ёлочные игрушки.

Служба подвижного состава для Детского сада №32

Трамвайный парк №7 отправился в детский сад №61. Начальник Производственно-технического отдела Владислав Пивоваров примерил шубу Деда Мороза, а слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Полина Лебедева - костюм Снегурочки. В качестве ведущей выступила специалист по техническому обучению Юлия Никитина. Для малышей организовали игры и конкурсы. Дети тоже подготовили программу для транспортников: нарисовали трамваи с новогодней аппликацией, а также написали «Сказку о том, как Трамвайчик Тимоша нашёл свой маршрут».

Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк привёз подарки подшефному детскому саду №50 Калининского района. Сотрудники подразделения пригласили малышей прокатиться на жёлтом трамвайчике "Дети" после новогодних праздников.

В исторической подстанции на набережной реки Карповки Служба Энергохозяйства принимала в гостях подшефный детсад №30. Новую встречу посвятили знакомству с профессией электромонтёра кабельной сети. Ребятам рассказали, что сотрудник такой профессии отвечает за прокладывание и ремонт кабельных линий, с помощью которых трамваи и троллейбусы получают электроэнергию. Малыши попробовали поискать кабельную линию под землёй с помощью специального прибора – трассоискателя. Конечно, не обошлось без игр, отгадывания загадок про электричество и сладких призов.

Трамвайный парк №5 поздравил подшефный ГЭТ-класс школы №338 и детский сад №73. Школьников навестил директор парка Константин Карцев, а с малышами встретился заместитель директора парка Сергей Смирнов. Дошколята получили памятные сувениры и выступили для гостей - спели песню про Новый год и сыграли на ложках.