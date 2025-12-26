Итоговый День бережливого производства собрал коллег в Троллейбусном парке №1

Финальная в 2025 году встреча актива программы «Развитие производственной системы «Горэлектротранса» прошла в торжественной обстановке. Сотрудников, внёсших наиболее весомый вклад в эту работу, отметили благодарностями. Всего в этом году было принято к реализации 28 проектов улучшений. Больше всего инициатив поступило от Аварийно-восстановительной службы «Носорог», Трамвайного парка №8 и Службы материально-технического снабжения.

Среди самых видных проектов улучшений - создание программы, которая повторяет действие пользователей. Её Служба материально-технического снабжения разработала совместно с Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром. Инициировала и реализовала инновационный проект по внедрению первой в Горэлектротрансе программы-робота заместитель начальника отдела снабжения Юлия Ермакова, за что и была отмечена Благодарностью.

«Для того, чтобы загрузить документы в программу 1С инженеру нужно было выделить в месяц полторы недели. Теперь всё это делает робот, а у специалиста появилось время на выполнение других задач», - рассказала Юлия Ермакова.

Благодарность получил и главный инженер Троллейбусного парка №6 Михаил Кравченко. Здесь в этом году возродили философию бережливого производства: начали обучать этому процессу работников и читать им лекции. А главным достижением в парке считают запуск первой и единственной в ГЭТ «Фабрики процессов», её планируют открыть весной 2026 года.

«Это учебный кабинет, другими словами – мастерская. Она будет оборудована специальными инструментами, экспериментальными тележками, стендами, инвентарём. Специалисты не только нашего парка, а всего Горэлектротранса смогут здесь на практике оттачивать своё мастерство, а уже затем привносить новшества на свои рабочие места. Мы уже установили в кабинете учебную мебель, ждём поступление техники и инструментов», – поделился Михаил Кравченко.

В будущем «бережливые» здесь смогут принимать и школьников в рамках профориентационных встреч.

Также Благодарностью за весомый вклад в развитие производственной системы СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2025 году были удостоены:

Вадим Канцелярчик, помощник директора по развитию транспортной системы Трамвайного парка №8;

Виктор Якубенок, начальник отдела договорной работы Управления информационных технологий и интеллектуальных систем;

Александр Грицык, ведущий инженер производственно-технического отдела Службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

Константин Тычинин, ведущий экономист планово-экономического отдела Финансово-экономического управления.