Ушёл из жизни Михаил Егоров, более 30 лет возглавлявший Трамвайный парк №5

Петербургский Горэлектротранс с прискорбием сообщает, что в ночь на 25 декабря на 76-м году жизни скончался Михаил Петрович Егоров, бывший директор Трамвайного парка №5, проработавший на предприятии 37 лет. Принципиальный руководитель на своей должности и душа компании в корпоративной жизни. Коллектив «пятого» парка запомнил его как директора, который всегда принимал решения в интересах работников и стоял за своих перед руководителями любого уровня. Под руководством Михаила Петровича в новейшей истории Трамвайный парк №5 обеспечил трамвайное обслуживание болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций летом 2017 года.

Михаил Петрович Егоров родился 14 марта 1950 года в Берлине. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по профессии инженер-механик путей сообщения. Карьерный путь в СПб ГУП «Горэлектротранс» начался для него в 1984 году с должности заместителя директора Трамвайного парка №5 по ремонту подвижного состава. А в 1985 году стал директором парка и проработал в этой должности 36 лет, до 2021 года.

Под руководством Михаила Петровича в парке были оптимизированы ключевые производственные процессы, а также организована дополнительная площадка парка – ПТО «Шаврова». Это прозорливое решение заложило базу для современников на многие годы вперед. Сначала она использовалась для маневровых работ. В наши дни – стала первой в истории площадкой, где прошли соревнования водителей с ИИ-автопилотом в рамках конкурса профессионального мастерства. Сейчас ПТО «Шаврова» используется также как полигон, где испытываются все новые технологии, внедряемые на городской рельсовый транспорт. Так, помимо АБПВ, здесь активно испытываются системы управления трамваем и разные системы торможения, навигации, позиционирования, позволяющие ловить координату трамвая в случае отсутствия сигнала со спутников или ошибочных сигналов, разработка инфраструктуры, автоведение.

Также под руководством Михаила Петровича в депо парка был оборудован зал для проведения теоретических занятий.

Коллеги Михаила Петровича отзываются о нём как о грамотном авторитетном руководителе, который быстро и обосновано принимал управленческие решения и всегда действовал исключительно в пользу сотрудников парка. По отношению к подчиненным был доброжелательным и максимально корректным.

Таким же вспоминает его директор Трамвайного парка №7 Василий Сотников: «у Михаила Петровича я недолго был в подчинении. Это было как раз в момент объединения пятого и шестого парков. Я работал заместителем директора по ремонту подвижного состава. Михаила Петровича я помню как очень честного и справедливого руководителя. Он всегда отстаивал свой парк и сотрудников – боролся за каждого, был в этом принципиален. Я помню, что несмотря на большое количество задач на своей должности, он успевал рисовать чертежи для нашего детского лагеря, в том числе чертежи беседок. Знаю, что по этим чертежам потом они были построены. Михаил Петрович был душой компании, организовывал встречи, собирал наш коллектив».

Петербургский Горэлектротранс и коллектив Трамвайного парка №5 приносят искренние соболезнования родным и близким Михаила Петровича Егорова. Добрая память о нём сохранится в наших сердцах.