В Трамвайном парке №8 Александр Беглов дал старт акции #ВолшебныйТрамвай

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Трамвайный парк №8. Здесь он осмотрел трамваи и троллейбусы поставки 2025 года, которые уже работают в разных районах города. В этом году в Горэлектротранс поступили 92 троллейбуса и 61 трамвай. Официальная программа визита завершилась, как и обязывает приближение Нового года, по-праздничному. Глава города вместе с детьми из ДОЛ «Зарница» в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки отправили вагон-пикап со снеговиками в рейс по городу. Так был дан официальный старт ежегодной акции ГЭТ #ВолшебныйТрамвай.

Фото:

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

За несколько дней до Нового года подвижной состав, украшенный праздничной иллюминацией, прибыл на праздничный променад в Трамвайный парк №8. В это предновогоднее время в проекте #ВолшебныйТрамвай по созданию хорошего настроения задействованы «Светлячки»: два трамвая «Витязь-М» (с маршрутов №№60 и 100) и троллейбус Тролза-5265.08 «Мегаполис» (с маршрута №41). Также в проекте принимает участие переоборудованный в гигантский новогодний арт-объект вагон-пикап с краном ГСВ-100. На нём установлены фигуры главных новогодних волшебников и снеговиков. В своей повседневной практике платформа работает в Службе пути и представляет собой грузоподъемный вагон ГСВ-100, который перевозит инструменты, рельсы и шпалы.

После официального старта проекта #ВолшебныйТрамвай, который Александр Беглов дал вместе с зарничниками, новогодний подвижной состав заступил на новогоднее дежурство на улицах города.

Впрочем, внимание сегодня уделили и классическому линейному транспорту. Во время визита губернатор осмотрел технику поставки 2025 года, которая уже обслуживает пассажирские маршруты в разных районах города. В числе новинок для Петербурга - троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара» (поступило 20 единиц) и трехсекционные двухкабинные трамваи «Поларис» УКВЗ (поступило 4 единицы). Также инвентарный парк пополнили уже знакомые петербуржцам вологодские троллейбусы «Авангард», трёхсекционные вагоны «Витязь-М» и «Достоевский», двухсекционный «Богатырь-М», односекционный «Львёнок». Эти модели также продемонстрировали на площадке Трамвайного парка №8 в рамках смотра техники.

Всего с начала реализации программы ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» было заключено 14 контрактов на поставку 339 трамваев и 435 троллейбусов. 12 из них уже полностью исполнены. В 2025 году Горэлектротранс получил 92 троллейбуса и 61 трамвай.

Вместе с обновлением подвижного состава в рамках программа развития ГЭТ продолжается обновление инфраструктуры. После завершения реконструкции депо Трамвайного парка №7, который теперь является самым передовым в Санкт-Петербурге, начались работы в рамках нового контракта - на уличной инфраструктуре парка. В этом году Горэлектротранс завершил реставрацию уже третьей исторической подстанции - №4 на 11-й Красноармейской улице и начал работы на четвертой исторической подстанции - на Большой Подъяческой улице. В ближайшее время стартует реконструкция Трамвайного парка №3 и депо на второй площадке Троллейбусного парка №1 на Сызранской улице.