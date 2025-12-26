Закрытие движения по Невскому проспекту с вечера 31 декабря

В связи с проведением праздничных мероприятий с 18:00 31 декабря 2025 до 05:00 1 января 2026 закрывается троллейбусное движение по Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Гороховой ул. от наб. реки Мойки до Адмиралтейского пр.

Троллейбусы следуют:

№1: от к/ст "ул. Маршала Тухачевского" по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Садовой ул. до к/ст "пл. Тургенева";

№5: движение закрыто;

№7: от к/ст "Таллинская ул." по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., Садовой ул. до к/ст "пл. Тургенева";

№10: по двум трассам:

- от к/ст "ул. Кораблестроителей" по Наличной ул., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул., Ремесленной ул., Петровскому пр. до к/ст "Петровская пл.";

- от к/ст "ул. Кораблестроителей" по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст "Съезжинская ул.";

№11: движение закрыто;

№17: от к/ст "Сызранская ул." по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст "Владимирская пл." (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова);

№22: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул.".