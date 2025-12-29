Троллейбусному парку №2 исполнилось 73 года

29 декабря празднует день рождения Троллейбусный парк №2. Сейчас это в буквальном смысле центральный троллейбусный парк предприятия, в том числе, благодаря географическому расположению: подвижной состав парка за минимальное время может доехать к месту назначения и обслужить практически любой маршрут ГЭТ. В наши дни Троллейбусный парк №2 обслуживает 14 маршрутов, это в два раза больше, чем, например, в 2011 году.

Горэлектротранс обслуживает 47 троллейбусных маршрутов, 14 из которых, то есть почти треть, относятся к ведению «второго» троллейбусного. В их числе популярные маршруты троллейбусов с увеличенным автономным ходом №№12, 18, 43 и относительно недавний №9. Недавно ему исполнилось 2 года, в парке его считают самым безопасным, быстрым и точным маршрутом.

За последние 14 лет парк в два раза увеличил географию обслуживания. Именно этот факт является гордостью подразделения. Всего на балансе 145 единиц подвижного состава. Протяжённость маршрутной сети 211 км, как и в прошлом году, однако парк в 2025-м стал выпускать на линию на 7 троллейбусов больше. В среднем по будням Троллейбусный парк №2 перевозит около 60 тыс. пассажиров, а общий пассажиропоток с начала 2025 года составил более 20,9 млн пассажиров.

Коллектив – гордость и главный ресурс Троллейбусного парка №2. Сегодня это 576 человек, 291 из которых – водители.

Своих коллег с 73-летием подразделения поздравил директор ОСП «Троллейбусный парк №2» Артём Григорьев:

«73 года – зрелый возраст… За ним стоят успехи созидания, поиск, осмысление пройденного пути и планирование дальнейшего развития. Мы по праву можем и гордиться яркими страницами биографии, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня. Сегодня Троллейбусный парк №2 - одна из ключевых фигур нашего предприятия Горэлектротранс в сфере перевозки пассажиров в Санкт-Петербурге. Успехи и решения производственных задач позволяют проводить целенаправленную работу в делах социального развития коллектива. Бережно сохраняются, поддерживаются и развиваются традиции по работе с ветеранами, молодежью. Наши ветераны – в почете, а для молодежи Троллейбусный парк №2 - это не только среда, но и возможность профессиональной самореализации и самовыражения. Уверен, что славная история Троллейбусного парка №2 получит достойное продолжение в наших будущих делах».

Стихи о своём парке написал Валерий Горячев, распределитель работ:

В конце декабря, под занавес года,

Когда подводят итоги «пути»,

В этот день мы с гордостью скажем:

Троллейбусный парк №2 - впереди.

С днём рождения, парк! И пусть каждый маршрут

Будет точным, надёжным и нужным,

А труд коллектива, всегда и везде

По-настоящему ценным и дружным.