График работы электротранспорта в период новогодних праздников

30 декабря электрический транспорт работает по графику пятницы. с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 - по графикам работы воскресных дней.

В новогоднюю и рождественскую ночи будет организовано ночное движение трамваев и троллейбусов на 7 маршрутах. Интервал движения на ночных маршрутах составит порядка 30 минут.

В ночь на 1 января в период с 00:00 до 06:00 будет организовано ночное движение трамваев и троллейбусов по маршрутам:

- троллейбусы: №№ 2, 23, 46;

- трамваи: №№ 39, 55, 60, 100.

В ночь на 7 января с 00:00 до 06:00 будет организовано ночное движение троллейбусов по маршрутам:

- троллейбусы: №№ 23, 46.