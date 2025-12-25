График работы электротранспорта в период новогодних праздников

30 декабря электрический транспорт работает по графику пятницы. с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 - по графикам работы воскресных дней.
В новогоднюю и рождественскую ночи будет организовано ночное движение трамваев и троллейбусов на 7 маршрутах. Интервал движения на ночных маршрутах составит порядка 30 минут.
В ночь на 1 января в период с 00:00 до 06:00 будет организовано ночное движение трамваев и троллейбусов по маршрутам:
- троллейбусы: №№ 2, 23, 46;
- трамваи: №№ 39, 55, 60, 100.
В ночь на 7 января с 00:00 до 06:00 будет организовано ночное движение троллейбусов по маршрутам:
- троллейбусы: №№ 23, 46.