Координационный совет ГЭТ по доступной среде вышел на межведомственный уровень

Состав Координационного совета ГЭТ по вопросам доступности общественного транспорта расширился. Сегодня в него вошли новые члены - СПб ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГУП «Петербургский метрополитен», ООО «ТТК» «Чижик», ООО «Балтнедвижсервис» («Славянка») и Региональная общественная организация «Ассоциация Ветеранов Специальной Военной Операции «Защитники Родины». Церемония подписания взаимного соглашения о вступлении в состав корсовета и дальнейшем сотрудничестве состоялась в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Члены совета будут совместно работать над улучшением обслуживания пассажиров с нозологиями. В этом готовы помогать представители общественных организаций инвалидов.

Координационный совет по вопросам доступности транспорта был создан на базе Горэлектротранса в начале 2025 года. За год он вышел на межведомственный уровень.

«Подписать соглашение несложно, дальше нам с вами нужно что-то с этим делать практическое. Дел у нас много, нам есть, что обсуждать. Коллеги нам эти вопросы будут накидывать, взаимодействовать, учить, инспектировать, помогать. Это практическая работа, которой надо будет заниматься каждодневно, в регулярном режиме. Прошу к этому относиться ответственно», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

С момента основания в корсовет входят общественные организации инвалидов, с непосредственной помощью которых планируется создать единый стандарт обслуживания пассажиров с нозологиями в условиях городской среды.

Сейчас в числе функций Координационного совета ежемесячное инспектирование троллейбусов и трамваев с участием маломобильных членов Координационного совета с целью анализа работы водителей, инструктажи водительского состава, работа с обратной связью водителей по итогам инспекций.

Следующая встреча расширенного Координационного совета намечена на начало 2026 года. Совет планирует не только разработать единый стандарт обслуживания пассажиров маломобильных групп населения и обеспечить бесшовную пересадку между различными видами транспорта, но и постоянно повышать уровень культуры водителей, качество обслуживания пассажиров с их стороны, а также проводить совместные мероприятия, учения с присутствием представителей общественных организаций с особенностями здоровья.

