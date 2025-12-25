Денис Минкин: "У нас искры и в душе тоже"

«Жизнь Горэлектротранса всех касается, все в Питере в ней участвуют тем или иным образом», - говорит директор предприятия Денис Минкин во время нашей традиционной предновогодней беседы. В этот раз «ПМ» решили сменить тональность бодрого отчёта об успехах на прозаичный разговор, как мы живём и работаем в ГЭТ. Каждый из нас, включая директора – типичный представитель этого процесса, в лермонтовском смысле герой нашего времени. Вот это время мы и обсудили.

Движемся в будущее

В июле 2026 года будет перезаключен нетто-контракт, определяющий контур нашей работы. Будет ли его новая редакция более выгодной?

Зачем нужна форма контракта, когда государство является одновременно и собственником, и заказчиком у собственной компании, мне непонятно. Мы без контракта жили 118 лет, вот это серьёзный кусок истории, доказавший даже в самые сложные времена, в блокаду, что Горэлектротранс – жизнеспособная система. Я не вижу никаких сверхэффектов, кроме того, что он создает массу технических сложностей и контролеров. Смешно, но мы теперь должны доказывать, что трамвай едет по линии. Евгений Власов и его команда, по сути, героизм проявляют, а наши водители – точно герои нашего времени.

Положительно, что это какая-то форма бизнес-отношений, которая позволяет внимательнее посмотреть на себестоимость и затраты. Парадоксально, но, к примеру, на функционирование нашего Учебного комбината в контракте нет ни копейки. Вот кто это придумал? Кто этот человек, который считает, что водители трамвая берутся из воздуха? Контракт был заключен по численной методике, не оптимальной для нас, отличной от автобусов. Некоторые руководители объясняют мне это гендерными причинами, мол, в ГЭТ работает больше женщин, а им платить надо меньше. Больше года я бился за то, чтобы методику с Минтрансом изменить. Новый контракт будет подписан уже по новой методике. Предполагаю, что у водителей вырастут зарплаты. А когда вырастут, то и финансисты наши – герои!

Трамвайная сеть Петербурга годами обсуждалась только в контексте сокращения линий в 90-е и нулевые. Просматриваются ли перспективы её развития сейчас?

Да. На ПМЭФ-2025 губернатор подписал соглашение с "Нацпроектстроем" о развитии южной сети трамвайных линий по Софийской улице до Колпино и города-спутника «Южный». Мы готовимся работать с ними. Также в бюджете учтено проектирование трамвайной линии к Заречной улице и строительство линии через новый Большой Смоленский мост. До 2030 года программой губернатора «10 приоритетов развития города» предусмотрено строительство 6 трамвайных линий.

На фоне этих планов как вы оцениваете ещё одну концессию в городе?

Надо понимать, что такое петербургская трамвайная сеть. До войны, при отсутствии метро, это почти 2000 трамваев, после – рекордные 700 км, затем демонтаж почти 200 км и появление пробок, которые уже необратимы. Дальше появился «Чижик», на мой взгляд, по неправильной концепции, у ГЭТ просто забрали кусок маршрутов, не создав ничего нового и разорвав связь с остальной сетью. «Славянка» - принципиально другой сюжет, у нас никто ничего не отнимал, это новая вылетная линия и очень положительный факт трамвайного развития. Я более чем уверен, что когда-то эти системы будут объединены под эгидой реально крупной сети Горэлектротранса, вспомните историю Оранэлы.

«Славянка» в цифрах – это пока 11 км из заявленных 21-го и 22 трамвая. У нас один только Трамвайный парк №7 рассчитан на 150 трамваев. Это совершенно другие масштабы работы. Горэлектротранс – это суммарно 300 млн пассажиров в год, 39 трамвайных маршрутов, 716 трамваев. За то же время, что реализуется концессия, мы вместе с КРТИ реконструировали более 115 км путей, закупили более 330 новых трамваев. Мы внутри глобальной системы ГЭТ в разы сделали больше. Здесь тысячи героев с гордым именем – гэтовец.

Так завершается пятый год с презентации программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее». С какими вводными идём в её новый этап?

Первая часть программы фактически исполнена. За это низкий поклон губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, который поддерживает развитие электротранспорта всей душой, хотя скудность бюджета и накладывает определённые коррективы. Но реконструкцию в Трамвайном парке №7 мы сделали, «третий» парк начинаем - даже в сегодняшних сложных условиях нам денег на эти стройки дают. Ремонты путей удаётся сохранять в хорошем темпе, по Энергохозяйству тоже программа продолжается. Вот по закупкам новой техники притормозимся сейчас, но это нормально. Ну, будем меньше выступать по телевизору с презентациями новых трамваев и троллейбусов. Здесь надо сменить тактику, переключить внимание с приёмки новой и сосредоточиться на обслуживании уже поступившей техники. Троллейбусы мы обновили почти на 90 процентов, трамваи где-то на 60. Есть, чем заниматься. Техника сырая, мы все это знаем, её надо доводить до ума вместе с производителями.

В ГЭТ с программой развития пришло время «умных» трамваев. Кто-то, забегая вперед, путает их с автопилотом, другие, напротив, ностальгируют по отсутствию ИИ. Хотим мы, не хотим, технологии движутся в будущее. А в какое?

Мы люди разумные: Горэлектротранс всю свою историю развивался как реально действующая компания, а не компания лозунгов, каких-то нереализованных идей и обещаний. И мы на сегодня точно понимаем, что не хотим идти в режим полного автопилотирования. Наша питерская перспектива - использование систем активной безопасности и помощи водителю с целью снижения нагрузки на водителя на линии, но не более того.

Наше преимущество в том, что увидев технические решения, позволяющие повышать безопасность трамваев, мы их внедрили решительно и повсеместно, понимая, что ухудшить ситуацию на дороге они фактически не могут. Кофемашиной, которая помогает варить кофе, сегодня никого не удивить, так через 3-5 лет будет и с умным транспортом. Значит не участвовать в этом невозможно. Правильнее в эту воду нырять, плавать в ней и искать свой стиль плавания, а не ждать, когда нас туда столкнут.

Стройка

Трамвайный парк №7 переживает второй этап обновления – модернизацию уличной инфраструктуры. До авторасстановки один шаг?

Что касается авторасстановки в «семерке» - это определённый флаг. А существо этой работы - реконструкция трамвайных путей и автоматизация 45 стрелок. Да, попутно мы попробуем провести первый в нашей стране эксперимент: заменить рутинную функцию перегонщиков в трамвае автопилотированием. Здесь это обоснованно, потому что пассажиров на борту нет, и задача сводится только к перегонке.

Вы в начале затронули тему героев нашего времени, причём не литературных, типа Печорина, а реальных людей. А у нас, к примеру, работает Василий Сотников, которому ­­прилетело в течение нескольких лет обеспечивать выпуск и обслуживание трамваев парка, в котором одновременно идёт реконструкция. Он и его сотрудники до сих пор живут в сложнейших условиях. Но это работа на общую цель - создать нормальные современные условия труда коллективам в парках. Для меня, как для директора, это не менее важно, чем условия, в которых ездят пассажиры. Поэтому я хочу Василию Михайловичу сказать огромное спасибо за его мужскую позицию, выдержку, спокойствие и профессионализм, с которыми всё это функционирует. И сказать спасибо нашим строителям, которые сопровождают эту стройку. Это и есть наши герои.

На Трамвайном парке №7 набили руку, следующий - Трамвайный парк №3, он компактнее «семерки». Это упрощает или усложняет реконструкцию?

Это архисложный объект, зажатый территориально со всех сторон жилыми домами. Центр города. Понятно, что вся эта стройка будет на виду, да ещё и растянется на 3 года, так город сформировал бюджет. Плюс исторически «третий» парк - бывший коночный парк, выявленный объект культурного наследия, охраняется КГИОП. Очень непростые технические условия. Эстафета героев нашего времени с улицы Грибакиных переходит на Посадскую - Денису Морозову и его коллективу. Проект состоит из двух частей: реконструкции трамвайного депо и создания новой Автобазы на Хасанской. Туда планируем перенести всю эксплуатацию наших без малого 300 автомобилей. На Петроградке останутся только трамваи "Довлатов" и "Достоевский".

Год 90-летия троллейбуса открывается с реконструкции депо на Сызранской, где был первый в Ленинграде троллейбусный парк. Теперь он будет первым парком ТУАХ?

Суть этой реконструкции - разгрузить первый троллейбусный парк, крупнейший в Европе и обслуживающий Московский, Фрунзенский, Кировский и Красносельский районы, центр города. Это огромный пассажиропоток: порядка 55 млн в год. Нам тут работать и работать. Естественно, будут положительные эффекты, сократим холостые пробеги. Как косвенный эффект, я рад, что «Сызранская», наконец, вновь будет выпускающей площадкой, а не нарицательным применительно к Управлению.

Помощь

Пока видные объекты в центре у ГЭТ получаются. После реставрации исторических подстанций сюда, как в музей, потянулись дети, и у Энергохозяйства появилось ещё одно направление работы...

Мы свою заявленную функцию по сохранению истории выполняем не на словах, а на деле: сохраняем её буквально в кирпичах. Объекты в Дегтярном и на Карповке обалденно красивые, только что сдали ещё 11-ю Красноармейскую, начали Большую Подьяческую. Это самые первые подстанции в нашем городе.

Госпредприятие выполняет гораздо больше функций, чем частный перевозчик по типу такси: за деньги поехал, без денег нет. Это в том числе и задачи от Родины. Тут прям параллелизм с лермонтовским сюжетом: Печорин ведь тоже служил на Юге, и мы четвёртый год работаем в Мариуполе. Разбирали завалы, искали запчасти по всей стране, восстанавливали трамвайное движение. В этой истории у нас пять своих героев, которые получили государственные награды: коменданты нашей базы Сергей Базыкин и Валерий Молодец и наши производственники - Игорь Лакеев, энергетики Александр Щербань и Вадим Юрченко. Поговорите с Юрченко, как он ездил там по подстанциям, и из каждой дыры снаряды смотрели. Когда мы в 2022-м туда приехали, негде было взять еды, воды, я им кашу готовил с тушёнкой, которую сам же туда и привёз. Для меня это было важно, как для мужика Дениски Минкина, что я тоже участвую, как могу. У меня в тот год рука отнялась, и я мешал гречку, зажавши коленями чапельник, в перерывах между обследованием энергосистемы. Есть, что внукам рассказать.

Продолжая разговор о функциях госпредприятия, давайте коснемся деятельности Координационного совета ГЭТ по доступной среде, за год он вышел на межведомственный уровень. Это тоже наш профиль?

Это тема ежедневной терпеливой практической работы, которая не решается в одночасье каким-нибудь постановлением. Маломобильные - это же не только инвалиды, но и беременные женщины, и родители с детьми, пенсионеры. С зоны СВО возвращаются люди, бывает, с инвалидностью - молодые, психологически тяжело это переживающие. Им всем надо помогать. Поэтому тут проблема шире, это огромная доля наших пассажиров.

Вторая сторона - то, что наши коллеги-инвалиды поняли, что мы открыты для разговоров не только на каких-нибудь круглых столах, а постоянно. Несмотря на то, что они пострадавшие либо от рождения, либо по обстоятельствам жизни, они приспосабливаются, самореализовываются, у них хорошо работает голова. Поэтому мы стали брать их на работу, и уже они помогают нам - в разработке техзаданий, последующем тестировании систем для маломобильных, в обучении водителей. Раз они пользователи этих услуг, то они и объясняют, как правильно им помогать.

Вот у нас работает Юрий Кузнецов, который нас многим мудрым вещам научил, недавно лично принимал участие в учениях МЧС. Иван Бакаидов не способен говорить, но создал целый ряд программных средств, в том числе позволяющих нам строить взаимоотношения с ОРГП по учёту транспортной работы. А президент организации инвалидов «Свет Феникса» Александр Чеботару, по сути, является моим соведущим корсовета. Герои.

Кого мы растим?

Профориентационной работы стало много. Первая скрипка здесь, конечно, ДОЛ «Зарница». Нет ли у Вас впечатления, что наш лагерь для современных «детей со смартфонами» чуть ли не единственная возможность проникнуться обаянием производительного труда?

Не знаю, нужно ли подчёркивать уникальность лагеря как единственной площадки, но важно, что «Зарница» стала домом для наших детей. В ДОЛ дети знакомятся с жизнью и разными людьми, с Советом ветеранов ГЭТ. Вот его председатель Исубгаджи Базаков, он ведь представитель сразу многих времён: 70-х, 80-х, 90-х. Когда-то был молодым специалистом, теперь ветеран. Такие люди - абсолютные патриоты ГЭТа, понимающие суть и функцию этой организации, не просто как перевозки пассажиров, а как живого организма, где друг друга учат, воспитывают, передают традиции. Общение поколений, преемственность, передача знаний, настроений каких-то – это такие вещи, которые сложно описать. Молодёжный совет это тоже подхватывает: одно дело, когда дедушка приходит что-то рассказывает, другое – близкий по возрасту человек, говорящий с тобой на одном языке. ПАТ к нам приезжает, добавили автобус в нашу экспозицию. Спасибо также ещё одному герою нашего времени Диме Лебедеву, директору этого лагеря, который сколотил великолепный педагогический коллектив. Зарничники после нас отказываются ехать в другой лагерь, проводят у нас по 8 смен. Хотя сам лагерь до сих убыточный, но, надеюсь, что со строительством новых корпусов, а оно идёт полным ходом, ситуация изменится.

Парки с азартом подхватили профориентацию, чуть ли не через день делятся с Пресс-службой: вот к ним школьники приходили, вот троллейбус ездил в детский сад. Но не будут же все дети транспортниками, кого мы тогда растим?

Мы пытаемся привить какое-то доброе отношение к общественному транспорту. Скажется это потом при выборе профессии или нет, но это останется на подкорке. Когда я сам был школьником, приезжал из Владивостока, где служил отец, на каникулы к бабушке в Ленинград. Все эти воспоминания - это, конечно, ощущение счастья. Я очень хорошо помню ауру всеобщей помощи в Ленинграде - вежливом, культурном и известном всей стране как выживший город. Если ты спрашивал на улице, как куда-то пройти, тебе не просто объясняли, тебя за руку брали и вели. Так вот, всеми этими усилиями мы растим ленинградцев.

А что касается профессиональных знаний, эта тема сейчас в стране очень дискуссионная. Основной вопрос, насколько узкой должна быть специализация у инженера, например. Вот он выходит на работу, зная только вопросы наладки электроприводов в трамваях, или он должен знать, что Яблочков изобрёл трансформатор, Иоффе создал физическую школу, знать химию, физику, историю физики и химии, быть вообще эрудированным человеком? Я, памятуя о том, что я профессор, тоже участвую в этой дискуссии.

Мы подписали 14 договоров со школами, создали 6 ГЭТ-классов, стали индустриальным партнёром лицея №393 по проекту ««Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса», в рамках которого дети готовят порядка 30 проектов по физике, математике, программированию, и наши сотрудники из разных служб руководят этими проектами. Это уже такая высшая интеллектуальная деятельность для школьников.

Жизнь всех касается

В следующем году будет заключен новый коллективный договор, определяющий социальные условия для работников предприятия. Есть ли от него какие-то принципиально новые ожидания?

У нас хороший коллективный договор. Наш Профсоюз сейчас верстает новый, но он, скорее всего, не будет изменён глобально. В феврале проект колдоговора должен быть вынесен на общее обсуждение. Определённые коррективы будут. Например, по ДМС: мы посмотрели, что у нас есть финансовая возможность снизить критерии его получения с 10 лет стажа до 5 лет. Это довольно существенно, тогда мы покроем практически 80% всех работников.

В ГЭТ нашего времени появился ещё и театральный сезон, этот был первым. Прошли премьеры спектакля-променада «Мистер-33» и водевиля о конке «Дитя кулис». Какие-то идеи для них придумывали Вы. А это какая функция ГЭТ?

Фраза Маяковского: «Я сразу смазал карту будня…» - суть наших творческих затей. Мы же не продавцы в ларьке, которые живут только продажей бакалеи и пива, и рабочий день у них тогда заканчивается, когда ларёк закрывается. ГЭТ - огромный город, который с миллионами людей общается. Наша жизнь не состоит только из трамвайных линий, проводов, искр на них и так далее. У нас есть искры и в душе тоже.

Вы заговорили про театр, но ведь к творческим проектам относится и ваша работа. И это интервью, и повседневные функции Пресс-службы, и газета, которую вы выпускаете (корпоративная газета ГЭТ "Петербургские магистрали" - Прим.ред). Вы тоже, Даша, в своём профессиональном направлении герой нашего времени. И Денис Сафонов, который был нашим главным редактором, а потом решил, что его место сейчас на СВО, и ушёл на фронт.

К таким проектам относятся и наши новогодние трамваи. Всё это – Проекты Радости, они нужны, и я тоже в них участвую.

Что касается спектаклей – это моё хобби, а в ГЭТ с нами работал профессиональный режиссёр Сергей Пронин. В спектаклях наша жизнь освещается в такой гротесковой форме, но она тоже про нас. Мы уже написали сценарий третьего спектакля - комедии, в которой идёт война между сотрудниками ГЭТа и насильственно внедряемым автопилотом. Всех приглашаю на премьеру весной, особенно водителей.

Спорт стал практически миссией корпоративной жизни в ГЭТ, Вы являетесь частым гостем на этапах конкурса «Быть здоровым легко», а сами не хотели бы поучаствовать?

А почему нет? Я живой человек, конечно, хотел бы! Я с лидерами нашего бильярдного спорта в ГЭТ Игорем Лакеевым и Сергеем Юрченко ходил на турнир по бильярду, мы заняли второе место, уступив Водоканалу. В следующем, надеюсь, что выиграем. Я хожу на матчи, болею за футболистов наших, мне это интересно. Был разок как-то на волейболе, но там формировалась команда по не понятному мне принципу. Спортивная работа максимально должна быть направлена на массовость, а как мы выступим на каких-то конкретных соревнованиях это, как правило, касается единиц, причём одних и тех же.

Очень интересный у нас конкурс «БЗЛ», шикарная программа, в которую вовлечены реально сотни людей. Финальный концерт-2025 это совершенно потрясающий уровень профессионализма. Я был на аналогичных мероприятиях в других организациях, так мы точно круче. Я бы может тоже мечтал спеть со сцены, но у меня слуха нет. Поэтому мечта остаётся мечтой.

Обычно в преддверии Нового года говорят: "Год был сложным, но мы его пережили". Вы будете так говорить?

Я, к сожалению, анонсирую, что год будет сложным. Это в первую очередь связано с состоянием экономики, и всё будет непросто и в нашей жизни тоже. Поэтому я бы всем хотел пожелать, естественно, здоровья и набраться терпения и доброты. В непростые времена важно не канючить, не гундеть и не хныкать, а вместе преодолевать эти сложности. Но при этом надо вести себя по отношению друг к другу доброжелательно: начальникам к подчинённым, подчинённым к начальству и друг к другу в коллективе. Это очень помогает во всех ситуациях. А что касается волшебного праздника Нового года – пожелаю вам положить письма Деду Морозу в морозилку, а на завтра обнаружить, что их там уже нет. А это значит, что он их получил.

Беседовала Дарья Тимофеева,

руководитель Пресс-службы ГЭТ