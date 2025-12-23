«Петербургские магистрали»: читайте в предновогоднем декабрьском номере

До самого сказочного и волшебного праздника, которого ждут и дети, и взрослые, остаются считанные дни. Это рабочее время, которое мы проводим в гонке за бесконечными делами уходящего года, призван скрасить праздничный выпуск «Петербургских магистралей». Пресс-служба и редакция «Магистралей» надеются создать у читателей праздничное настроение и немножечко всем вместе помечтать о новогоднем чуде. Не зря в заголовок традиционного предновогоднего интервью директора Горэлектротранса Дениса Минкина вынесена его цитата: «У нас искры и в душе тоже».

Конечно, газета не способна вместить всех имён наших достойных коллег-тружеников ГЭТ, но парки и службы постарались назвать тех, кого в их коллективах считают Человеком года.

Также редакции удалось понаблюдать, как парки превращают линейные трамваи и троллейбусы в новогодние «Светлячки». Рассказываем и показываем в видео «ПМ» процесс украшения иллюминацией электротранспорта, задействованного в тёплой акции #ВолшебныйТрамвай.

