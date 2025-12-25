Безопасный, стабильный, точный: 2 года ТУАХ №9

25 декабря исполняется 2 года со дня выхода на обновленную трассу троллейбусного маршрута №9 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Новое направление было открыто в связи с застройкой на намывных территориях Васильевского острова, а со своей другой стороны маршрут захватил станцию метро «Петроградская». Благодаря автономному ходу троллейбусы поехали по Морской набережной, где отсутствует контактная сеть. «Автономный» маршрут №9 обслуживает Троллейбусный парк №2.

Троллейбусный парк №2 отчитывается о том, что за последний год на маршруте ТУАХ №9 показатели безопасности приблизились к 100%. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом ездят чётко по установленному графику, не нарушая правил дорожного движения и не выходя из строя, стабильно. Маршрут полностью укомплектован современными троллейбусами «Ольгерд» белорусского производства поставок последних лет.

Всего на маршруте работают 8 троллейбусов. Протяженность линии составляет 12,3 км маршрута, из них 5,8 км машины проезжают на автономном ходу, двигаясь под участками без контактной сети. Ежедневный пассажиропоток маршрута в среднем составляет 7 тыс. пассажиров.

Всего с 1 января по 19 декабря 2025 года маршрут №9 перевез более 1,7 млн человек, было выполнено более 34,5 тыс. рейсов.