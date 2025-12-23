«Мистер-33» следует в Новый год

Спектакль-променад «Мистер-33» Горэлектротранс совместно с Театральным объединением «Причал» представил в феврале 2025 года. Уникальный формат аудиоспектакля, когда действие происходит во время следования трамвая по городу и привязано к адресам на его маршруте, пришёлся по душе петербургской публике: участниками театральных рейсов «Мистера-33» стали уже 2000 зрителей.

Пассажиры «Мистера-33» надевают наушники и оказываются в Ленинграде конца 70-х годов. Чем дальше трамвай отъезжает от Василеостровского трамвайного парка, тем глубже зрители погружаются в атмосферу вежливого культурного любимого Ленинграда - города, который на тот момент является трамвайной столицей.

Слушатели аудиоспектакля, действительно, зрители, ведь они являются и действующими лицами событий, разворачивающихся в салоне трамвая, и наблюдают те же панорамы за окном, что и герои лирической комедии. Вместе с кондуктором Лидой, у которой последний рабочий день на вагоне ЛМ-33, пассажиры становятся свидетелями доброй романтической истории, где есть место дуэлям, погоням, городским легендам и даже… говорящему попугаю.

«Мистер-33» следует по 1-й Линии Васильевского острова, Тучкову и Литейному мостам, Садовой улице и другим адресам исторического центра города. С момента премьеры он совершил уже более 70 театральных променадов.

В праздничные дни «Мистер-33» продолжит свою работу и выйдет в рейсы - 27 и 28 декабря и в первые дни нового года - 4, 5, 6, 8, 9,10 января.

