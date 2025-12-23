Декабрь принес новые знакомства юных пассажиров с электротранспортом

В подразделениях Горэлектротранса в рамках программы ранней профориентации вновь встречали ребят из детских садов. На данный момент программой охвачены 18 детских садов, с ними у ГЭТ заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве. Детский сад №73 Приморского района побывал на площадке ПТО «Шаврова» Трамвайного парка №5, детский сад №61 Невского района - Трамвайный парк №7 после реконструкции. Автобаза ГЭТ сама отправилась в детский сад №85 Петроградского района, сюда привезли детскую экскурсионную программу «Музей в чемодане».

На площадке ПТО «Шаврова» ребятам из детского сада №73 рассказали о транспортных профессиях. В качестве иллюстративного материала послужила иллюстрированная книга Дениса Сафонова «Хочу работать на транспорте. Троллейбусы и трамваи». Подарочное издание передали в группу для ознакомления. На экскурсии юным гостям больше всего запомнилась поездка на учебном трамвае, во время которой мастер производственного обучения Николай Егоров рассказал ребятам, как обучают будущих водителей, зачем в учебном вагоне нужны парты, и сколько весит трамвай. Директор Трамвайного парка №5 Константин Карцев рассказал про современные системы, установленные на трамваях, включая систему активной помощи и безопасности водителей. Речь зашла и о тех кто «лечит» трамваи - Аварийно-восстановительной службе «Носорог».

Трамвайный парк №7 впервые принимал в гостях детсад №61. Ознакомительную экскурсию по обновленному депо проводили главный инженер парка Михаил Филатов, начальник ПТО Владислав Пивоваров и специалист по техническому обучению Юлия Никитина. Ребятам показали обновлённую зону обслуживания подвижного состава, моечный комплекс, зону обточку колёсных пар с самым современным трамвайным станком, кантовательный круг, который необходим для поворота вагонной тележки без использования человеческих ресурсов. Также ребята проехали по депо на новом трамвае и узнали, что «умные» вагоны уже умеют сами перемещаться по парку, что удивило малышей.

«Спасибо большое Трамвайному парку №7 за тёплый приём, интересный рассказ и незабываемые впечатления для наших детей! Ребятам понравилось сидеть на месте водителей, сотрудники парка пробудили у наших воспитанников интерес к городской инфраструктуре и помогли формированию у детей уважительного отношения к труду работников транспорта. Подобные мероприятия имеют огромное значение для патриотического воспитания и ранней профориентации детей. Они позволяют в доступной форме познакомить дошкольников с важными городскими службами и их значением в жизни мегаполиса. Надеемся, что получится и дальше сотрудничать с Горэлектротрансом», - поделилась впечатлениями заведующий ГБДОУ детского сада №61 Невского района Санкт-Петербурга Анна Рыбакова.

Сотрудники Автобазы уже во второй раз привезли в детсад №85 экскурсию «Музей в чемодане». Об истории электротранспорта от конки до современности малышам рассказала экскурсовод Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Альбина Жадько. Красочная презентация и «мобильные» экспонаты заинтересовали ребят, которые с удовольствием попробовали менять номера маршрутов на лепестковом маршрутоуказателе и научились пользоваться компостером.