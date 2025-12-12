Первая «бесконечность» ТУАХ

Вот уже 8 лет 12 декабря в петербургском Горэлектротрансе это двойной праздник: День Конституции РФ и годовщина начала эксплуатации троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Одним из ярких сторонников и популяризаторов ТУАХ является наш молодой коллега, студент 4 курса СПбГАСУ Иван Бешенцев. На днях он удостоен стипендии Правительства Санкт-Петербурга в 2025-2026 учебном году за высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой и общественной деятельности. А к 8-летию ТУАХ Иван подготовил праздничную статью.

Текст Ивана Бешенцева, помощника заместителя директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте:

Дорогие коллеги, пассажиры, граждане!

Мы подошли к знаменательной дате – 12 декабря, которая, помимо празднования в честь Конституции, знаменует собой ещё одну важную дату, можно сказать, веху транспортного обслуживания Санкт-Петербурга – запуск троллейбусов с возможностью расширения охвата районов города за счёт увеличенного автономного хода. Уникальная технология с учетом нашего первенства в Европе по размерам сети: протяженность контактной сети троллейбуса в Санкт-Петербурге составляет 324 км в двухпутном исчислении, а маршрутной сети – аж 1093,6 км. В таких условиях удобно использовать принцип динамической подзарядки: практически на каждой магистральной улице города проложена контактная сеть, а разрывы между ней по ряду второстепенных улиц – минимальные. Кроме того, ТУАХ является украшением города и гармонично вписывается в архитектурно-градостроительный облик Санкт-Петербурга.

Цифра 8 символизирует бесконечность – и, как оказалось, это олицетворяет первенство ТУАХ перед всеми видами транспорта по эффективности. По показателям удельного пассажиропотока, капитальных затрат на инфраструктуру и приведённой энергоэффективности троллейбусу с увеличенным автономным ходом нет равных. Рельсовый транспорт более затратен с точки зрения инфраструктуры, а безрельсовый на дизельном или даже газовом топливе - энергозатратен. Поэтому ТУАХ – нечто среднее между трамваем и автобусом, который может как помочь новому району интегрироваться в существующую транспортную систему (и, как следствие, систему жизнеобеспечения города), а также повысить экологичность транспортного обслуживания в районах сложившейся исторической застройки с минимальными инфраструктурными преобразованиями.

Напомним, в Москве, где до 2020 года эксплуатировалась самая большая троллейбусная система мира, было решено отказаться от неё в пользу электробусов по технологии ультрабыстрой зарядки. Однако вспоминаем совет известного учёного-транспортника Д. В. Енина: запустите 2 игрушечных поезда, первый – под контактной сетью, второй – на аккумуляторе. Какой из них дольше проедет? Конечно, первый. Со временем окупятся затраты на возведение контактной сети, а вот с батарейками, особенно столь тяжёлыми и многоэлементными, как в электробусах, возникают большие вопросы касательно их работоспособности и экологической чистоты процедуры утилизации. Спустя 5 лет с закрытия троллейбуса в Москве транспортные инженеры сходятся во мнении, что нерационально одномоментно перейти с троллейбуса на электробусы и автобусы, упустив ТУАХ при наличии контактной сети. Да, электробусов в моменте не хватило, и до сих пор примерно половина бывших троллейбусных маршрутов работает на автобусах. А между тем, многие зарубежные специалисты в области транспорта завидовали Москве, да и всей России, что у нас остался такой мощный задел по инфраструктуре городского наземного электротранспорта в виде контактно-кабельной сети.

В 2025 году произошло немало событий, которые доказали предусмотрительность и своевременность принятого 8 лет назад решения о запуске в Петербурге электробусов именно по технологии динамической зарядки, то есть троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В Петербурге новую технологию стали внедрять точечно и в самых проблемных районах. Неудивительно, что такие нововведения скоро стали легендарными для данных районов, являются олицетворением грамотного городского планирования и даже компенсируют недостатки жилых комплексов. Очевидно, что недостатки в районе всегда есть, но транспортная доступность, организованная максимально безопасно, экологично и экономично – основа благосостояния жителей. Каждый год с применением ТУАХ изменяется примерно 2-4 маршрута: какие-то продлеваются (в 2025 году таким стал маршрут №13, преобразованный в маршрут № 51 «Женечка»), какие-то – создаются с нуля (маршрут №52 «Катюша»).

Также 28 апреля 2025 года на Российской транспортной неделе в рамках выставки «Электротранс-2025» состоялся круглый стол «Развитие технологий безрельсового электротранспорта в Российской Федерации», модератором которого стал начальник Центра пассажирского транспорта РУТ Владимир Пащенко. По его приглашению учувствовали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов. Я в качестве содокладчика выступал на круглом столе, что удивило аудиторию – самое крупное предприятие трамвайно-троллейбусного транспорта страны представляет, в том числе, самый молодой участник. В нашем совместном докладе «Опыт развития троллейбусной системы с применением технологии увеличенного автономного хода в Санкт-Петербурге» мы описаны показатели развития маршрутной сети, мощности подвижного состава, и главное – пульсообразное развитие данного вида транспорта. Расширяется застройка на 5 км от конечной станции троллейбуса – по главной улице запускается ТУАХ, который показывает свою эффективность, впоследствии участок контактной сети по этой улице достраивается, и ресурсы ТУАХ высвобождаются для дальнейшего продления маршрута в ещё более новый район, выходящий за рамки 5 км.

Каковы планы по развитию сети ТУАХ в Санкт-Петербурге? В 2026 году мы будем отмечать 2 исторические даты, столь схожи по цифрам – 29 октября исполнится 90 лет троллейбусному движению, а 12 декабря – 9 лет движению ТУАХ. К юбилею планируется праздничная программа. Что касается перспективного развития сети, здесь всё прозаично – целесообразно заменить на ТУАХ маршруты автобусов, трассы которых проходят более чем на 60% под контактной сетью. Была проведена большая работа, по каждому троллейбусному маршруту определены наибольшие совпадения с автобусными, и сделаны революционные предложения в пользу троллейбусов. Её результат в случае согласования Комитетом по транспорту вы увидите на городских магистралях. Заранее анонсировать эти маршруты не буду.

Будем двигаться вперёд, соизмеряя амбиции и возможности, учитывая различные ограничения. Например, дефицит водителей не позволяет реализоваться многим планам по усилению или продлению маршрутов – ожидаем неравнодушных петербуржцев на работу по данному профилю!

В целом же, 8-летие запуска ТУАХ в Санкт-Петербурге иллюстрирует, что даже без серьёзных инфраструктурных и энергетических затрат можно сделать транспорт в городе безопасным, гибким, комфортным и доступным. Что же можно пожелать нашему любимому ТУАХ? Новых маршрутов, новых открытий, новых достижений!