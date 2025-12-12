8 лет эксплуатации ТУАХ: водители Горэлектротранса рассказали об «автономных» маршрутах

12 декабря исполняется 8 лет с начала эксплуатации в Петербурге нового вида транспорта - троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). В этот день в 2017 году первые ТУАХ вышли на обновленный маршрут №23 и поехали по Богатырскому и Шуваловскому проспектам, не оборудованных контактной сетью. Пассажирам потребовалось время, чтобы осознать возможности троллейбусов, следующих без подсоединения к контактной сети. Зато в наши дни автономный ход троллейбусов уже стал городской нормой, правда, недавно петербуржцы все же удивились: заметили троллейбус во дворах. Им оказался троллейбус Тоша, который приехал с профориентацией в детский сад.

Петербургская сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом - крупнейшая в Европе, её протяженность составляет 215,9 км. 326 «автономных» троллейбусов эксплуатируются на 17 маршрутах. За 8 лет они перевезли порядка 248 млн пассажиров. За последние пять лет были организованы 10 маршрутов: №№ 47, 46, 42, 12, 50, 9, 21, 28, 51, 52. Они полюбись не только пассажирам, но и водителям Горэлектротранса.

Троллейбус №47 (продлён 16 марта 2020 года)

Валерий Быков, водитель Троллейбусного парка №1

«За рулём троллейбуса я оказался в 2019 году, а с момента продления трассы маршрута №47 стал работать на нём. Мне нравится, что маршрут достаточно короткий и спокойный, всегда приятно проезжать Московскую площадь. А работу я люблю за возможность одним из первых «протестировать» современный подвижной состав».

Троллейбус №46 (продлён 16 ноября 2020 года)

Антон Курбеко, водитель Троллейбусного парка №1

«В Горэлектротрансе я работаю с 2016 года. Маршрут №46 уникален тем, что его трасса пролегает в отдалённом районе Санкт-Петербурга – Новосергиево. Благодаря ТУАХ у жителей появилась быстрая связь со станциями метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и железнодорожными станциями Ленинский проспект и Сергиево. В работе я люблю не только быть полезным пассажирам, но и помогать своим молодым коллегам – я являюсь бригадиром и наставником для водителей-новичков».

Троллейбус №42 (продлён 19 июня 2023 года)

Денис Андреев, водитель Троллейбусного парка №1

«Водителем троллейбуса я работаю с 2016 года. Как только 46-й стал обслуживаться ТУАХами, я начал выходить на этот маршрут. Он нравится мне за контрастность, демонстрирует, какой разнообразный наш город: проезжаю «хрущёвки», а потом оказываюсь в центре Санкт-Петербурга с роскошными архитектурными видами».

Троллейбус №12 (открыт 30 октября 2023 года)

Виктор Цыберкин, водитель Троллейбусного парка №2

«Я пришёл в Троллейбусный парк №2 шесть лет назад. На маршруте №12 работаю со дня его основания – то есть уже два года. Он уникален своей протяжённостью и большим количеством достопримечательностей на пути. Можно даже назвать его экскурсионным и рекомендовать туристам. Самое приятное в моей работе – красота ночного города, особенно в предновогодний период, когда улицы празднично украшены. Сразу поднимается настроение и хочется делиться им с пассажирами».

Троллейбус №50 (продлён 15 ноября 2023 года)

Владимир Соколов, водитель Троллейбусного парка №6

«Я шестой год работаю в Горэлектротрансе, начинал с маршрута №50, он тогда еще не был ТУАХом, работаю на нём и сейчас. Это была любовь с первого рейса. Маршрут охватывает два района и три станции метро, проходит по широким магистралям и узким улочкам. Жители сразу оценили автономный ход, теперь они могут добраться до своих новостроек. А я люблю «полтинник» за его разнообразие и за то, что он нужен пассажирам. И профессия моя мне нравится, потому что водитель - это незаменимая частица большого города, которая помогает другим частицам на пути следования к осуществлению их целей и мечтаний».

Троллейбус №9 (продлён 25 декабря 2023 года)

Александр Опенков, водитель Троллейбусного парка №2

«Я водитель троллейбуса уже 7 лет. 2 из них – работаю на маршруте №9, с момента его появления. И летом, и зимой, езжу по живописным местам Морской набережной, любуюсь рассветами и закатами с Тучкова моста. Самое приятное в работе, конечно, благодарности от пассажиров».

Троллейбус №28 (обновлён 21 сентября 2024 года)

Полина Дробенко, водитель Троллейбусного парка №3

«В ГЭТ я работаю 2,5 года, а на маршруте №28 – с прошлой зимы. Он короткий, всего чуть больше часа. На первый взгляд – очень запутанный с множеством поворотов. Он пронизывает Васильевский остров, соединяет метро «Приморскую» и «Василеостровскую», поэтому очень востребованный. В работе водителя мне нравится быть в курсе городских событий – смотреть салюты, махать в ответ радостным детям и взаимно кивать пожилым людям, которые так благодарят за то, что я подъезжаю поближе к остановке, чтобы им было удобнее войти. За время работы я обрела близких друзей, хороших знакомых и даже встретила свою любовь».

Троллейбус №51 «Женечка» и №52 «Катюша»

(открыты 16 июля 2025 года)

Яна Тарасова, водитель Троллейбусного парка №6

«В Горэлектротрансе я работаю 2,5 года, а на маршруте №52 «Катюша» - всего несколько месяцев. Он уникален тем, что вместе с маршрутом №51 «Женечка» они были открыты в июле 2025 года в качестве комплимента девушкам-водителям, это, конечно, очень приятно. А еще это единственные именные маршруты троллейбусов. Для меня очень важна модель троллейбуса, на котором я буду работать. «Катюша» обслуживается троллейбусами модели ВМЗ с увеличенным автономным ходом – они новые, чистые, с высокой подвеской, работать на них – одно удовольствие. Мне нравится, что, работая водителем, я могу наслаждаться жизнью, любоваться городом, быть полезной людям».