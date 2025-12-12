В суде прошло первое заседание по делу о надругательстве над памятником Блокадному трамваю

Санкт-Петербургский городской суд 11 декабря начал рассматривать дело о надругательстве над памятником Блокадному трамваю. 27 июля 2025 года трое мужчин повредили памятник, снимая свои действия на телефон: забрались на крышу, скинули на землю маршрутоуказатель и вырвали элементы трамвая. В год 80-летия Великой Победы это вызвало широкий общественный резонанс, особенно с учетом того, что памятник является одним из ключевых мест торжественно-памятных мероприятий в честь подвига ленинградских трамвайщиков. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов и общественная организация "Жители блокадного Ленинграда" выразили возмущение и осудили осквернение памятника Блокадному трамваю.

Памятник представляет собой подлинный вагон МС (моторный стальной), выпущенный в 30-х годах на заводе Красный Путиловец. Он служил ленинградцам на протяжении всей Великой Отечественной войны и блокады, затем продолжил работать на линии, а после завершения пассажирской эксплуатации был переоборудован в служебный вагон. Впоследствии блокадный трамвай МС был отреставрирован и в 2007 году, в год 100-летия петербургского трамвая, установлен на проспекте Стачек,114. Инициатором установки памятника был начальник ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны, «командир блокадного трамвая» Михаил Хрисанфович Сорока. Несколько дней назад, 4 декабря 2025 года, исполнилось 122 года со дня его рождения.

В ноябре 2025 года прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по двум статьям уголовного кодекса: пп. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение и осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению объекта, группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Первое заседание по этому делу состоялось в Санкт-Петербургском городском суде 11 декабря. Суд продлил для обвиняемых запрет определенных действий. Следующее заседание назначено на 19 января.