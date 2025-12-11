Снега нет, но мы учились!

Горэлектротранс отработал готовность к любым метеорологическим условиям и уборку снега при мощном снегопаде. Служба пути провела учения «Снежные заносы», направленные на отработку слаженных действий подразделений Горэлектротранса при ликвидации последствий снегопада.

В учениях «Снежные заносы» приняли участие 72 человека. В их числе 46 путейцев, 24 представителя трамвайных парков и 2 участника от Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Они смоделировали порядок уборки снега во всех районах города.

В случае реального снегопада всем профильным сотрудникам, в том числе аварийным бригадам Службы пути, необходимо оперативно собраться на пунктах сбора, откуда они поедут к заснеженным остановкам общественного транспорта и стрелочным переводам. С отработки этого пункта инструкции начались плановые учения.

В течение учений фиксировали время, которое понадобится для тех или иных действий при ликвидации осадков. После прибытия сотрудников к месту уборки аварийные бригады путейцев продемонстрировали имитацию отключения электрических стрелок.

Служба пути сымитировала выезд к заснеженным территориями двух снегоуборочных вагонов. Профильные сотрудники отработали уборку снега, когда в процессе задействованы и человеческие, и технические ресурсы.