Кадровые резервисты приняли участие в бизнес-игре

Бизнес-игра «Командный драйв» собрала перспективную молодежь Горэлектротранса в Троллейбусном парке №1. Это часть программы обучения с целью выработки собственного стиля управления через моделирование рабочей среды. Формат бизнес-симуляции предполагает получение знаний из опыта участников, а не извне. В игре приняли участие 30 кадровых резервистов.

В ходе бизнес-игры участники участники оказались в смоделированной рабочей среде и столкнулись с собственными управленческими решениями, привычками, реакциями, способами взаимодействия. По сути, проанализировали собственный опыт и сделали выводы, что на практике работает, а что нет.

Резервисты увидели последствия собственных действий, столкнулись с ограничениями времени, увидели себя в процессе коммуникации и определили, какие действия усиливают команду, а какие разрушают.

Участники игры сопоставили свои реакции, способы коммуникации и логику принятия решений с тем образом руководителя, который сформировали самостоятельно.

«Такие тренинги с элементами игры лучше вовлекают в процесс обучения. Появляется заинтересованность, интерес и желание выйти вперед», – считает техник Службы движения Надежда Назарова.

«Практические навыки умения работать в команде и гибкость мышления ценны в работе», – комментирует начальник маршрута Троллейбусного парка №2 Мария Смирнова.

В результате игры команда показала динамику развития – от бессистемности действий до структурированной, конструктивной и согласованной работы лидеров и достижения поставленных целей.



