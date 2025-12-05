Студенты старших курсов СПбГАСУ присмотрелись к работе в Горэлектротрансе

30 будущих специалистов в области охраны труда и противопожарной безопасности, а также инженеры по охране окружающей среды посетили за день два подразделения Горэлектротранса - Трамвайный парк №8 и Троллейбусный парк №1. Экскурсию для студентов-выпускников факультета «Техносферная безопасность» Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета организовал Отдел охраны труда и промышленной безопасности ГЭТ.

Начальник Отдела охраны труда и промышленной безопасности ГЭТ Наталья Королева рассказала студентам о рабочих процессах подразделений предприятия. Также гости познакомились с ними наглядно.

Сначала студенты посетили Трамвайный парк №8, где помощник директора парка по развитию производственной системы Вадим Канцелярчик провёл производственную экскурсию с элементами исторического обзора. Обязательно особое внимание уделили памятнику Блокадному трамваю у ворот трампарка. Также познакомились с другими мемориальными объектами парка, включая памятник И.Е.Котлякову. Затем студенты прошли по цехам, познакомились с процессом ремонтных работ и выпуском транспорта на линию. В отделе эксплуатации рассмотрели периоды подготовки водителей к выходу на линию. Студенты увидели работу диспетчеров в режиме реального времени: регулировки движения и осуществление замен на линиях.

Между подразделениями студенты передвигались на транспорте Автобазы ГЭТ. На нем они доехали до Троллейбусного парка №1. Здесь их встретили заместитель директора Троллейбусного парка №1 Михаил Фрунзе и помощник директора парка Даниил Васильев. Они провели экскурсию с погружением в производственные процессы. Встреча проходила в режиме активного диалога студентов и представителей ГЭТ. В завершение визита студентов прокатили на троллейбусе по территории подразделения.

«Благодарим за возможность побывать на такой интересной экскурсии. Признаться честно, я и сама заслушалась, особенно, когда рассказывали историю появления первых трамваев. Мои студенты тоже остались в полном восторге! Все ко мне подходили и благодарили, что мы им такую экскурсию организовали. Книги чудесные, которые нам подарили, будет очень интересно читать! Я уже читаю «Ленинградский трамвай 1941-1945». Выражаю благодарность от всей нашей кафедры ТСБ», – поделилась впечатлениями ассистент кафедры «Техносферная безопасность» Татьяна Жеребко.

Студенты заинтересовались возможностью прохождения преддипломной практики в Горэлектротрансе и дальнейшем взаимодействии с предприятием: в начале следующего года группы студентов СПбГАСУ посетят ГЭТ снова. Они примут участие в экскурсиях на тему «Один день из жизни водителя трамвая/троллейбуса», а также увидят, как работают в ГЭТ специалисты по охране труда.