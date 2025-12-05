Служба пути отчиталась о ремонте путей собственными силами

С начала 2025 года Служба пути Горэлектротранса привела в порядок 1,82 км оп, включая пути на территории ПТО «Шаврова» и ПТО «Рыбацкое», которые являются также конечными станциями. Пути разворотных колец и конечных станций ввиду высокой нагрузки требуют особого внимания и своевременного ремонта для обеспечения безопасности движения. Всего же с 2020 года собственными силами 3 дистанции Службы пути отремонтировано 15,56 км оп, а в целом по городу по заказу ДТС и ГЭТ – 115,44 км оп.

Ремонт путей в Петербурге набрал новые темпы со стартом программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Работы ведутся по заказу Дирекции транспортного строительства, по заказу СПб ГУП «Горэлектротранс», а также собственными силами ГЭТ.

За ремонт собственными силами в Горэлектротрансе отвечает Служба пути, чаще всего это монтеры пути 3-й дистанции. Они выполняют капитальный ремонт путей преимущественно на территории трамвайных парков и разворотных колец. Остальные пять дистанций - №№ 2, 4, 5, 6, 8 - выполняют работы по текущему содержанию пути и работы по среднему ремонту пути: одиночная смена шпал, рельс и стрелок, локальная балластировка и выправка пути.

Так, в 2025 году на территории ПТО «Шаврова» силами 3-й дистанции заменено 6 стрелочных переводов и 5 кривых. После завершения работ асфальтовое покрытие на данных участках восстановил подрядчик. На территории ПТО «Рыбацкое» отремонтировано 3 стрелочных перевода и 3 кривых.

В рамках работы в целом по городу с учетом заказа ГЭТ и ДТС с 2020 года в Петербурге отремонтировано 115,44 км одиночного пути. Например, в 2025 году по заказу Дирекции транспортного строительства проведен ремонт путей в историческом центре города, всего около 10 км оп. В апреле завершились работы на ул. Льва Толстого от Большой Монетной до Петропавловской ул.: всего 1,4 км одиночного пути. Рельсошпальная конструкция пути 2003 года укладки была заменена на безбалластную, что позволило снизить уровень шума и вибрации, продлить срок конструкции пути и асфальтобетонного покрытия. В ноябре завершились подобные работы на ул. Куйбышева от Кронверкского пр. до ул. Чапаева: всего 1,17 км оп.

В рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» запланировано сохранять ежегодные темпы ремонта путей на уровне не менее 20 км оп в год. По заказу Горэлектротранса в этом году началась масштабная модернизация систем управления и электрообогрева стрелок, которая продолжится в следующем году. Также в ближайшие годы ожидается строительство новых трамвайных линий, при исполнении этих планов общая протяжённость новых линий составит около 35 км оп.