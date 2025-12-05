Ленполиграфмаш принял у себя «Беседы с лидерами»

Формат «Беседы с лидерами» представляет собой неформальные встречи с руководителями транспортного блока Санкт-Петербурга под эгидой Молодежных советов транспортных предприятий. Новая встреча прошла в амфитеатре Технопарка «Ленполиграфмаш» с участием директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина и активистов Молодежного совета ГЭТ. Всего в беседе приняли участие около 150 молодых работников предприятия. У них была возможность задать абсолютно любой вопрос руководителю, которой они активно пользовались во время встречи.

Ещё только собираясь на встречу, Денис Минкин готовился задавать вопросы её участникам, указывая на то, что в контексте «Бесед с лидерами» лидеры – это как раз та самая активная молодежь ГЭТ. Поэтому в самом начале он попросил ответить молодых коллег, кто для них лидер и какие качества ему присущи.

«Что касается лидерства – я хочу, чтобы вы порассуждали об этом, кто для вас лидер. Если Вы думаете, что лидер здесь только я, потому что я директор, то это неправильная позиция, и вы не вынесете из этой встречи ничего полезного. Лидеры сегодня – это молодое поколение, от которого во многом зависит наше будущее. Количество молодых сотрудников у нас на предприятии растёт. За последние 5 лет средний возраст в Горэлектротрансе снизился на 2 года – это, конечно, медленный процесс, но он идёт. Сегодня я не ограничиваю вас в вопросах, но постарайтесь не забывать, что вы лидеры – не мелочитесь, спрашивайте о серьезных, глобальных и важнейших вещах», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

После просмотра ролика об экскурсиях детских садов в троллейбусные парки прозвучал вопрос водителя Автобазы Дмитрия Веденёва. Он узнавал о возможности создания сборного ГЭТ-класса для детей, чьи школы не вступили в соглашение с Горэлектротрансом о ранней профориентации. Директор предприятия подхватил эту идею и предложил Дмитрию заняться её реализацией, что позволит объединить всех ребят, которые точно заинтересованы работой на транспортном предприятии. Забегая вперед, отметим, что по итогам встречи именно этот вопрос был признан самым интересным.

В числе производственных тем «молодежка» обсудила с директором планы о новых трамвайных линиях в Новосаратавку и Рыбацкое, кадровые трансформации в связи с развитием предприятия, автоматизацию процессов не только на линии, но и в офисе. Также порассуждали о престиже транспортных профессий и поговорили об обновлении подвижного состава. Денис Минкин отметил, что сегодня на предприятии 87% современных троллейбусов и 60% - новых трамваев. Вместе с молодёжью он поразмышлял о том, каким будет трамвай через 20 лет.

На втором часу встречи у представителей Молодёжного совета была возможность задать директору вопросы личного характера и узнать его с человеческой стороны. Денис Минкин рассказал коллегам о своём жизненном и профессиональном опыте, о своей карьере, о семье. В завершении встречи директор ГЭТ предложил развивать такой формат встреч и сделать их регулярными.

«Мне кажется, когда люди друг другу интересны, а я предполагаю, что сегодняшняя встреча случилась на основе взаимного интереса, то такие беседы должны быть постоянными. Не обязательно только со мной. Предлагаю определить перечень интересных для Вас людей из мира электротранспорта и встречаться раз в квартал, например», - предложил Молодёжному совету ППО ГУП «Горэлектротранс» директор Горэлектротранса Денис Минкин.

Он также напомнил, что вопросы о работе предприятия можно адресовать представителям «Народного контроля», которые есть в каждом подразделении. «Народный контроль» действует в Горэлектротрансе 5 лет, сотрудники из всех парков принимают участие в регулярных совещаниях с директором предприятия, где обсуждаются вопросы ремонта подвижного состава, путевого хозяйства, проблемы на производстве и способы их решения.