Горэлектротранс отчитался о работе в объединённом Молодёжном совете под эгидой Комитета по транспорту

Фото: Комитет по транспорту

На заседании объединённого Молодёжного совета транспортного блока в Комитете по транспорту подвели итоги работы Совета в 2025 году и обсудили планы на 2026 год. Среди них - инициативы, направленные на поддержку профессионального роста молодых кадров, взаимодействие предприятий со студенческими отрядами и формирование кадрового резерва. Заседание прошло под руководством председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева с участием представителей молодежи транспортных предприятий, включая СПб ГУП «Горэлектротранс».

Горэлектротранс в Комитете по транспорту представляли начальник сектора учёта инвестиций и капитальных вложений Екатерина Скиць, руководитель строительного объекта Управления капитального строительства и ремонта Роман Рудников и ведущий инженер производственно-технического отдела Службы подвижного состава Василиса Быльцева.

Они отчитались об инициативах Горэлектротранса по профессиональной ориентации. Это выезды в детские сады, организация экскурсий в подразделениях ГЭТ для групп детей из дошкольных учреждений и школьников разных классов.

В отчёте о деятельности молодёжки в 2025 году отмечены такие мероприятия, как, например, выезд транспортников в ДОЛ «Зарница» весной. Ведомственный лагерь ГЭТ принимал представителей Пассажиравтотранса, Петербургского метрополитена и Водоканала. Тогда специалисты рассказывали детям о специфике профессий транспортной отрасли, а также проводили с детьми зрелищные эксперименты с водой.

Сейчас в Горэлектротрансе среди работников, не достигших 35-летнего возраста, ищут новых представителей предприятия в объединённом Молодёжном совете транспортной отрасли. Это предложение будет интересно работникам ГЭТ с активной жизненной позицией и желанием выполнять представительские функции в Комитете по транспорту. Заявки можно направлять заместителю председателя ППО ГУП «Горэлектротранс» Марине Треус.

Напомним, объединённый Молодёжный совет, созданный в 2024 году, отвечает за формирование профессионального сообщества молодых специалистов транспортной сферы, популяризацию транспортной отрасли и укрепление её кадрового потенциала.