Командиру блокадного трамвая Михаилу Сороке исполнилось 122 года

4 декабря 1903 года родился Михаил Хрисанфович Сорока, начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады. Под его руководством предприятие обеспечивало работу блокадного трамвая, эвакуацию раненых, перевозку грузов и продовольствия, подвоз кабеля жизни к железной дороге и много других первостепенных для выживания Ленинграда задач. Он обеспечил работу собственного валяльного производства для транспортников и договорился об организации стационара в гостинице «Октябрьская» для ослабленных работников предприятия.

О том, как трамвайщики сохраняли жизни ленинградцев, остались воспоминания от первого лица: Михаил Хрисанфович написал книгу «Фронтовой трамвай», которая передается из поколения в поколение. Будущие водители электротранспорта изучают по ней историю предприятия во время обучения в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвайное движение в истории города было прервано лишь однажды, в суровую блокадную зиму 1941-1942 гг., когда начались перебои с электричеством. Все это время работники ТТУЛ поддерживали предприятие в работоспособном состоянии, ремонтировали трамваи и инфраструктуру. Это позволило обеспечить возвращение пассажирского трамвая 15 апреля 1942 года. Сегодня звон блокадного трамвая стал символом несломленного Ленинграда, а в те годы трамвай и был самой жизнью, неоценимой помощью для горожан, измученных голодом и холодом.

«Иду я по Невскому к Дворцовой площади. Знаю, что в шесть утра должно начаться движение. Волнуюсь, как мальчишка перед экзаменом. <…> Гляжу, а от Главного штаба выезжает на Невский трамвай. Через переднее стекло видно сияющее радостью лицо вагоновожатой. А нога ее то и дело выжимает педаль звонка, который созывает отовсюду людей, - смотрите, радуйтесь, мы выжили! <…> Люди стояли вдоль трамвайной линии, плакали и смеялись; незнакомые прежде, они поздравляли друг друга и обнимали, как самых близких и родных», - описывает день пуска блокадного трамвая в своей книге Михаил Сорока.

Михаил Сорока был инициатором установки памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек, у ворот нынешнего Трамвайного парка №8, находящегося в годы войны в непосредственной близости к фронту. Правда, до установки памятника в 2007 году Михаил Хрисанфович не дожил, он умер в 1990 году.

В апреле 2023 года в Петербурге на доме 9-13 по 8-й Советской улице появилась мемориальная доска «командиру блокадного трамвая» Михаилу Сороке. В этом доме он жил с 1938 года и оттуда уходил на работу руководить блокадным трамваем.