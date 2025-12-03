Горэлектротранс поздравляет маломобильных пассажиров с Международным днем инвалидов

3 декабря - Международный день инвалидов. В целях повышения доступности электротранспорта для всех категорий маломобильных пассажиров в Горэлектротрансе создан Координационный совет. В корсовет входят, в том числе люди с ограниченными возможностями, при взаимодействии с которыми удается принимать практические решения на основе реального опыта маломобильных пользователей транспортной услуги.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин выразил уважение и признательность маломобильным пассажирам, людям с ограниченными возможностями, некоторые из которых являются сотрудниками ГЭТ.

«Мы помним про Международный день инвалидов, желаем маломобильным гражданам здоровья и достойной жизни. В Горэлектротрансе мы заботимся о людях с ограниченными возможностями здоровья не только в определённые даты, а каждый день. Мы рады и горды, что многие из них – являются нашими полноценными и уважаемыми коллегами, работая на предприятии», - поздравил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Повышение комфорта и доступности транспорта для маломобильных пассажиров - одно из ключевых профильных направлений работы предприятия: низкопольный подвижной состав, система «Говорящий город», обучающие тренинги для водителей по взаимодействию с маломобильными пассажирами, новые учебные программы в Корпоративном учебном центре, трудоустройство инвалидов на предприятие и многое другое.

В преддверии Международного дня инвалидов Горэлектротранс рассказал о своих инициативах на пресс-конференции в ТАСС, а также провёл заседание корсовета в расширенном составе с участием других городских перевозчиков. В частности, на нем обсуждалась проблема посадки-высадки на проезжую часть и отсутствие в Петербурге остановок "венского типа".