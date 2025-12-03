Горэлектротранс рассказал о своем подходе к профориентации на чемпионате «Профессионалы»

Горэлектротранс принял участие в деловой программе финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит в эти дни в «Экспофоруме». Санкт-Петербург стал одним из трёх городов, где проходит финал чемпионата. О программе ранней профориентации, реализуемой в петербургском Горэлектротрансе, рассказал главный инженер предприятия Константин Шостак.

Константин Шостак выступил на панельной дискуссии «Профессиональная подготовка школьников: новые подходы и решения» с докладом «Корпоративные проекты, направленные на подготовку будущих сотрудников: от школьной парты к управлению организацией». Трамвайные и троллейбусные парки и другие профильные подразделения в своих районах ведут работу с детскими садами и школами, а функции главного локомотива профориентационной работы в ГЭТ взял на себя ведомственный ДОЛ «Зарница».

При работе с несовершеннолетними предприятие неукоснительно соблюдает правила техники безопасности, поскольку из-за специфики деятельности в этой части имеются ограничения по охране труда.

Во второй части панельной дискуссии Константин Шостак выступил экспертом в дебатах «Карьерные горизонты школьников: успешное трудоустройство, безопасное обучение и профессиональное самоопределение». Школьники, студенты, преподаватели и работодатели демонстрировали ораторское мастерство и искусство аргументации в ходе дискуссии на важнейшие темы современного профессионального образования. Выступления участников оценивали приглашенные эксперты.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» ‒ самые масштабные соревнования в России по наиболее массовым и востребованным компетенциям, в том числе производства и инженерных технологий. Наряду с Санкт-Петербургом финал Чемпионата принимают у себя Нижний Новгород и Калуга.