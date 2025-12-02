Предновогодние путешествия с Дедушкой Морозом в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта в предновогодние и новогодние дни традиционно становится пунктом праздничного маршрута петербуржцев и гостей города. По соседству с раритетным электротранспортом здесь появляется большая праздничная ёлка, что делает атмосферу в старинном депо по-настоящему сказочной и торжественной. А сами трамваи и троллейбусы уже больше напоминают ожившие ёлочные игрушки, сошедшие с иллюстраций любимых детских книг. В декабре в новогоднем пространстве ЭВК ГЭТ пройдёт серия экскурсий «Транспортные приключения Дедушки Мороза».

В предновогодние дни в гости в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ зачастую заглядывает настоящий Дед Мороз. Пока его сани обслуживаются в ремонтных мастерских трамвайного парка, он с удовольствием присоединяется к экскурсионным группам. Вместе с волшебником дети не только путешествуют по праздничному депо, изучают историю трамваев и троллейбусов, но и обязательно загадывают желание у новогодней ёлочки.

В завершение прогулки по старинной экспозиции Деда Мороза охватывает ностальгия и он соглашается сменить сани на новогодний трамвай начала прошлого века. Решено: пассажиры празднично украшенного ретровагона МС отправляются в путешествие вокруг депо.

Экскурсии «Транспортные приключения Дедушки Мороза» пройдут:

12 декабря в 12:00;

17 декабря в 13:00;

18 декабря в 14:00.

Для посещения Экспозиционно-выставочного комплекса необходима предварительная запись по телефону: +7 (981) 980-01-93 (в рабочие часы ЭВК, среда-воскресенье, с 10:00 до 18:00).