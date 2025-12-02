Горэлектротранс рассказал о транспортных профессиях студентам Лесотехнического университета

Петербургский Горэлектротранс стал гостем Дня карьеры в Лесотехническом университете имени С.М. Кирова. С транспортной отраслью будущих профессионалов познакомила начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ГЭТ Наталья Королёва.

Участники студенческого Дня карьеры заинтересовались возможностями для молодых специалистов, которые предоставляет Горэлектротранс. Например, бонусы для молодых сотрудников. Также младшим курсам было бы интересно поработать вожатыми в ведомственном лагере «Зарница», а старшекурсники расспрашивали о прохождении производственной и преддипломной практики в Горэлектротрансе.

Особую заинтересованность в трудоустройстве проявили будущие специалисты в сфере охраны труда и техносферной безопасности, инженеры и специалисты по ремонту и обслуживанию подвижного состава. Будущие программисты задавали вопросы про возможность трудоустроиться в Управление информационных технологий и интеллектуальных систем ГЭТ, а также в Службу компьютерных технологий, связи и коммуникаций.

Наталья Королёва рассказала студентам о большом перечне вакансий в Горэлектротрансе, а также ответила на вопросы о дальнейших перспективах развития электротранспорта и пригласила ребят на экскурсии в троллейбусные и трамвайные парки.