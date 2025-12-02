Троллейбусное призвание: история учащейся УКК ГЭТ Дарьи Хитровой

На днях в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранса» стартовала 10-я троллейбусная группа. Как оказалось, в предновогодней группе есть место удивительной истории. Вместе с новым потоком на водителя троллейбуса начала обучаться Дарья Хитрова, которая является студенткой УКК уже 2 месяца. Как так получилось, рассказывает сама Дарья.

Мысль о работе водителем городского транспорта пришла к Дарье три года назад. Её вдохновил пример собственной бабушки, которая была вагоновожатой.

«В 18 лет, я задумалась о том, что у меня бабушка когда-то водила трамвай, и я хочу точно так же. С этого момента я очень хотела найти это заветное место, куда можно прийти, чтобы управлять трамваем. Так, когда мне исполнилось 20 лет, я впервые пришла устраиваться в Трамвайный парк №8, но из-за семейных обстоятельств тогда не сложилось. Спустя год я снова пришла в тот же парк и начала обучение в Учебно-курсовом комбинате», - начинает свой рассказ Дарья Хитрова.

Всё это происходило два месяца назад, тогда же Дарья поступила на обучение в трамвайную группу. Однако во время ознакомительной экскурсии по Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку вдруг оказалось, что троллейбус интересует будущего водителя больше. Так получилось, что на экскурсии Дарья решила посидеть не только в кабине трамвая, но и за рулём троллейбуса. И в этот момент пришло осознание, что необходимо менять группу обучения… на троллейбусную.

После этого я уже твердо решила, что свяжу свою судьбу именно с троллейбусом, говорит Дарья.

«Сев за руль, я поняла, что мне троллейбус ближе. Да, меня сначала испугала большая кабина и габариты, но очень впечатлил невероятный обзор из кабины. Меня и одногруппники поддержали, отмечая, что троллейбус мне очень идет. С этого момента я все чаще ловила себя на мысли, что думаю о троллейбусе, даже когда изучаю устройство трамвая. Сидела на лекциях и размышляла: ну какие рельсы? какая ширина колеи? то есть зачем? зачем мне ширина колеи? у меня же колёса будут по асфальту ездить», – смеется она.

Так, начав делать самостоятельные шаги навстречу новой профессии и опираясь на собственные ощущения, Дарья нашла свой вид транспорта. Вот и получается, что настоящее призвание часто находит нас там, где мы его совсем не ждем.