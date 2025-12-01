На Координационном совете по доступной среде обсудили разработку единого стандарта

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ состоялось заседание Координационного совета по вопросам доступности общественного электрического транспорта в расширенном составе. По приглашению Горэлектротранса, где корсовет при активном участии общественных организаций инвалидов действует с начала 2025 года, к обсуждению присоединились Пассажиравтотранс, Петербургский метрополитен, концессионные линии «Чижик» и «Славянка». На встрече обсуждали совокупный опыт организаций по вопросу стандартов обслуживания лиц с ограниченными возможностями в общественном транспорте.

Итогом совместной работы должен стать пересмотр имеющихся стандартов с целью подготовки единого стандарта обслуживания лиц с ограниченными возможностями вне зависимости от вида транспорта и перевозчика. Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли самостоятельно пройти цепочку «дом – работа – досуг – дом», необходимо создать бесшовную пересадку между видами городского общественного транспорта.

В Координационный совет на базе ГЭТ входят непосредственно сами маломобильные пользователи транспортных услуг.

«У нас задача взаимодействия с инвалидами каждодневная, приземлённая, с ней и в мороз, и в грязь сталкиваются наши водители, оказывающие помощь. Мы должны создавать соответствующие средства для инвалидов на борту и разрабатывать технические задания, где были бы предусмотрены эти средства. Сразу же возникает вопрос: а кто эти технические задания пишет? Человеку без ограниченных возможностей здоровья это сделать сложно, поэтому появилась мысль посоветоваться с людьми, которые, в этом, по несчастью, точно понимают, что им было бы нужно. И если мы уже внедрили эти системы, то кто-то должен тестировать их аппаратную возможность и способность наших водителей с ними работать», - объяснил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В составе корсовета ГЭТ – Региональная общественная организация инвалидов «Свет Феникса» и представители общественных организаций людей с ограниченными возможностями слуха и зрения. Также участие в расширенном заседании приняли представители Ассоциации ветеранов СВО Калининского района и депутат Заксобрания, председатель постоянной комиссии по соцполитике и здравоохранению Александр Ржаненков. Он в тот же день совместно с транспортниками рассказал о мерах по повышению доступности городской среды на пресс-конференции в ТАСС.

«Количество людей, которым нужно особенное внимание, увеличивается. В том числе, за счёт людей, которые возвращаются со Специальной военной операции. При инспекциях, в которых я участвовал, бывает, что происходит задержка движения на 30-40 минут. Однако ГЭТ готов с этим работать, спасибо за это. Все вопросы, которые решаются в ГЭТе, они касаются всего остального транспорта. Поэтому спасибо, что вы откликнулись, пришли и, надеюсь, что мы будем в дальнейшем взаимодействовать» - обратился к представителям транспортных организаций президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару.

Горэлектротранс напомнили одну из сложных проблем посадки-высадки инвалидов, связанных с отсутствием повышенных посадочных площадок или остановок «венского типа». Всего в городе 245 повышенных посадочных площадок и порядка 386 трамвайных остановок на совмещенном полотне, где посадка-высадка осуществляется непосредственно на проезжую часть. Помимо очевидных вопросов безопасности здесь есть и сдерживающий фактор для повышения мобильности: угол наклона аппарели трамвая должен составлять не более 7 градусов, тогда как при откидывании аппарели непосредственно на проезжую часть он превышает 40 градусов, что делает невозможным заезд коляски даже с посторонней помощью.

При этом строительство повышенных площадок даже без учета финансирования просто невозможно на всех адресах. Специалисты ГЭТ снова напомнили о технологии «венских» остановок, предполагающих плавное повышение проезжей части в зоне трамвайной остановки, чтобы выровнять уровень пола трамвая с проезжей частью.

В 2019 году Горэлектротранс предложил городскому правительству перечень из 6 адресов, на которых в Петербурге в первую очередь целесообразно протестировать технологию «венских» остановок - Благодатная ул. 36 и 47, ул. Говорова 4, 6-5, 11-3, пр. Стачек, 55. По итогам координационного совета решено ещё раз инициировать возвращение к вопросу строительства «венских» остановок в Петербурге.