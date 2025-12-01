Ноябрьские встречи со школьниками и дошкольниками прошли в Горэлектротрансе

В Горэлектротрансе реализуется план по профориентации учащихся образовательных учреждений. На сегодняшний день в школах и лицеях города открыты и ведут активную работу 6 ГЭТ-классов – для школьников среднего и старшего возраста проводятся экскурсии и занятия в разных подразделениях предприятия, где они получают базовые знания о транспортной отрасли. В ноябре подшефные классы побывали у своих кураторов в Трамвайных парках №№1, 5, 7, 8. Также продолжается работа по ранней профориентации и взаимодействие с детскими садами.

В рамках программы по профориентации трамвайные и троллейбусные парки, а также другие подразделения заключают соглашения о сотрудничестве с детскими садами и школами, ведут профориентационную и образовательную работу с детьми.

Первый ГЭТ-класс организован в школе №334 Невского района под кураторством Трамвайного парка №7. Торжественное открытие состоялось 6 ноября, где у детей была возможность пройти профессиональные пробы – поменять маршрутоуказатель на трамвае и поднять-опустить токоприёмник.

Трамвайный парк №5 встречал ГЭТ-класс школы №338 Невского района, ребята побывали на полигоне ПТО «Шаврова». С водителями-испытатели Управления информационных технологий и интеллектуальных систем они изучили принцип работы системы активной помощи и безопасности водителя. Начальник УИТиИС Павел Поляков рассказал об «умном» оборудовании, об экране «Белые ночи» в вагонах «Довлатов» и «Достоевский», о системе «Говорящий город» для ориентации в транспорте незрячих пассажиров. Директор парка Константин Карцев познакомил с современным подвижным составом и пригласил на новую встречу на основной площадке Трамвайного парка №5.

В Трамвайном парке №1 встречали ГЭТ-класс школы №301 Фрунзенского района. Заместитель директора по ремонту подвижного состава Анатолий Мудрак рассказал о работе ремонтной зоны. Ребятам продемонстрировали грузовой вагон 71-88Г, а также вагон ЛС-3, в народе «снегодуй». Заместитель директора парка по организации перевозок Оксана Мурныкина познакомила с многообразием профессий Горэлектротранса и подробнее остановилась на работе водителей и кондукторов.

В Трамвайном парке №8 ГЭТ-класс лицея №393 Кировского района знакомился с работой Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Также школьники научились переводить стрелки и побывали на лекции начальника участка бортового оборудования Артёма Зайцева об интеллектуальных бортовых системах трамвая. Также парк сотрудничает с детским садом №16 Кировского района. Здесь провели выездную экскурсию «Музей в чемодане». Больше всего малышей заинтересовал компостер, с помощью которого они самостоятельно попробовали пробивать проездные билеты.

Служба подвижного состава принимала в гостях детский сад №32 Калининского района. Дети посетили ремонтный цех и в игровой форме познакомились с профессией слесаря-электрика по ремонту электрооборудования. Евгений Махонин показал ребятам модель троллейбуса, которую он собирал целый год. А Никита Борисов продемонстрировал, как собирает кубик Рубика всего за секунду. В конце визита обменялись подарками: юные гости получили медали «Знатока электрического транспорта» и транспортные раскраски, а транспортники – открытки и детские поделки.

А вот Троллейбусный парк №3 сам побывал в гостях у учащихся школы №651. Помощник директора парка по развитию производственной системы Светлана Наумова посетила внеурочное занятие «В мире профессий», собрала с ребятами тематические пазлы, рассказала о разных моделях троллейбуса, истории этого вида транспорта и раритетных экспонатах Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Также по теме: