В обновленном депо Трамвайного парка №7 обсудили разработки петербургской промышленности

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо с заменой оборудования. На сегодняшний день этот парк, открывшийся в 1931 году, технологически полностью перевооружен и представляет собой самый передовой объект трамвайной инфраструктуры: некоторые технические решения являются единственными в городе или вообще первыми в России для трамвайных парков. Примечательно, что все они разработаны именно в Петербурге либо с участием местных инженеров. В ходе визита губернатор провел рабочую встречу по вопросам внедрения разработок петербургской промышленности на примере нового оборудования и технологий в производственном процессе Трамвайного парка №7.



Фото:

Реконструкция парка проводилась на действующем объекте с сохранением полноценного выпуска трамваев на линию. Так что пассажиры не почувствовали неудобств из-за работ в депо. Здесь демонтировали устаревшие инженерные сети, усилили несущие конструкции здания, заменили кровлю и напольное покрытие, переустроили смотровые канавы, смонтировали новые инженерные коммуникации и провели отделочные работы в соответствии с дизайн-концептом. Он, кстати, выполнен в стиле лофт, так что историческое здание сохраняет эстетику привычного «кирпичного» индустриального облика.

Фото: Комитет по транспорту

«Седьмой парк - первый, где проведена реконструкция депо, в рамках большой программы развития Горэлектротранса. Ему почти 100 лет - он был построен в 1931 году. Во время блокады в 1942 году здесь запустили одну из первых восстановленных линий трамвая. Сегодня исторические стены остались, а все остальное - это новая начинка, новое оборудование и самое главное, что это сделано благодаря нашей промышленности. Создана современная система обслуживания умного трамвая, «умное депо». Здесь много технологий, которые помогают ускорить работу, обеспечить комфортность и безопасность для обслуживающего персонала», – подчеркнул Александр Беглов.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин продемонстрировал губернатору технические решения, внедренные в производственный процесс: разворот трамвайной тележки на современных трамвайных путях, работу автоматизированных площадок доступа к крышевому оборудованию вагонов и отводную жесткую контактную сеть, которая заблокирует возможность производства работ под контактной сетью, если она находится под напряжением.

Подвижной состав парка представлен 146 «умными» вагонами «Богатырь-М», «Витязь-М», «Невский» производства ПК «Транспортные системы». Таким образом, Трамвайный парк №7 является монопарком, эксплуатирующим собранные в Петербурге трамваи одного производителя, что облегчает процессы обслуживания и ремонта. Все вагоны оборудованы системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю на основе искусственного интеллекта от Cognitive Pilot, что в перспективе обеспечивает возможность перехода на новый режим работы – по системе авторасстановки. После завершения реконструкции депо начались работы на уличной инфраструктуре парка в рамках нового контракта по автоматизации.

Доклады с обзором этих технических решений представили губернатору гендиректор АО «НИИ ТМ» Олег Антонов, официальный представитель ООО «РэилМатик» Александр Михеев, директор по производству ООО «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин. В рабочем обсуждении приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и руководители петербургских предприятий промышленности. Также в рамках рабочей встречи губернатор пообщался с работниками депо.

«Я как директор предприятия хочу отметить роль реконструкции не только для пассажиров, а для работников. Трамвайный парк №7 был построен в 1931 году, и конечно требовался ремонт и серьезные преобразования, в том числе для улучшения условий труда. Условия, в которых работают слесари, водители, обслуживающий персонал – для меня очень важны. После завершения реконструкции мы сразу заметили сверхэффект: молодёжь захотела здесь работать. Таким образом, мы решаем кадровый вопрос, который стоит достаточно остро», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Абсолютной новинкой для трамвайных парков в Петербурге и России является станок для обточки колёсных пар без выкатки тележек из-под вагона, разработанный инженерами Горэлектротранса совместно с индийскими партнерами. Он позволяет существенно упростить процесс обточки колесных пар и повысить производительность труда при обслуживании подвижного состава, а также сократить время работы на 30% и трудозатраты. Для работы со станком требуется только 2 человека - оператор станков с ЧПУ и слесарь. Больше нет необходимости разбирать конструкцию вагона и выкатывать тележку.

Также в депо установлены новые станки с ЧПУ, позволяющие выпускать необходимые детали с заводской точностью прямо в парке. В соседнем цехе Александру Беглову показали моечный комплекс и продемонстрировали буксировку вагона без водителя с помощью роботизированной рельсовой тележки.

Все эти новшества пассажиры почувствуют на себе во время поездок на маршрутах «седьмого» парка, на которых эксплуатируются комфортные современные и безопасные трамваи. Вагоны Трамвайного парка №7 обслуживают 9 маршрутов в Центральном, Невском и Красногвардейском районах.