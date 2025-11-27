Троллейбус Тоша побывал в гостях у дошкольников Красногвардейского района

В гости к юным пассажирам приезжал троллейбус Тоша. Троллейбусный парк №2 организовал выездное интерактивное занятие для детей в детских садах №95 и №96 Красногвардейского района, с которыми у парка заключены соглашения о сотрудничестве в рамках программы ранней профориентации Горэлектротранса. Малыши приняли участие в викторине по мотивам мультфильма «Бременские музыканты» и вместе с сотрудниками ГАИ вспомнили Правила дорожного движения.

На утренней прогулке ребят ждал транспортный сюрприз – на улице они сразу заметили яркий троллейбус, украшенный шарами и праздничными флажками. Кондуктор Троллейбусного парка №2 Николай Ляпунов провёл для малышей викторину в игровой форме в салоне троллейбуса. Но сначала по долгу службы выдал всем малышам билеты, чтобы они стали настоящими пассажирами Тоши, а не «зайцами».

Все действие происходило в стоящем транспорте, но это не помешало ребятам в своих фантазиях «проехать» по сказочному маршруту по мотивам мультфильма «Бременские музыканты». На каждой имитированной «остановке», названной в честь героев мультфильма, дети отвечали на вопросы викторины, а в качестве баллов получали карточки с транспортными и музыкальными иллюстрациями. Самым эрудированным ребятам вручили сувениры на память.

На занятиях также побывали представители Госавтоинспекции Красногвардейского района, которые напомнили дошкольникам Правила дорожного движения.

Припаркованный у детского сада троллейбус удивил не только детей, но и взрослых, которые не ожидали встретить его во дворах. Дело в том, что благодаря наличию автономного хода троллейбус стал таким же маневренным, как личный транспорт.