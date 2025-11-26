Горэлектротранс – финалист конкурса «Лучший HR-специалист транспорта»

Петербургский Горэлектротранс в числе 17 транспортных компаний России стал финалистом конкурса HR-специалистов в сфере транспорта, организованного Ассоциацией работодателей внеуличного транспорта и компанией «Авито Работа». Все они встретились на финале в Москве. Всего же в отборочном этапе приняли участие 578 специалистов из 31 транспортной компании. Горэлектротранс с проектом «Создание геймифицированной программы лояльности — новый современный формат для социального пакета для сотрудников» представляла ведущий специалист по персоналу отдела по набору и обучению персонала управления по персоналу Дарья Ефремова.

На крупнейшей в России площадке оценивалось профессиональное мастерство, а также происходил обмен практиками между участниками. Так, в главном офисе «Авито» представитель петербургского Горэлектротранса Дарья Ефремова презентовала предприятие и обменялась опытом с коллегами-транспортниками из разных уголков страны. В сентябре спикер ГЭТ прошла отборочный этап в онлайн-формате, после которого представила Горэлектротранс на очном финальном этапе.

В Москве Горэлектротранс защитил заранее разработанную стратегию для привлечения молодых людей на рабочие специальности, оформленную в проект «Создание геймифицированной программы лояльности — новый современный формат для социального пакета для сотрудников». В соответствии с ним, каждый отдельный сотрудник сможет выбирать для себя тот или иной метод поощрения за выполненные задачи. ГЭТ сможет применить игровые форматы для взаимодействия со своими сотрудниками. Идея понравилась жюри конкурса, и Дарью допустили к следующему этапу финала – дебатам на тему «Всем ли нужен карьерный рост?».

«Здорово, что предприятие дает нам возможность участвовать в подобных мероприятиях. Это шанс не только поделиться своими идеями, но и узнать о трендах и новинках в нашей профессии и привезти этот опыт домой», – делится ведущий специалист по персоналу отдела по набору и обучению персонала управления по персоналу Дарья Ефремова.