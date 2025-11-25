Горэлектротранс рассказал о мерах повышения доступности электротранспорта для инвалидов

25 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция «Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью на транспорте». В ней приняли участие директор СПб ГУП Горэлектротранс Денис Минкин, президент региональной общественной организации «Свет Феникса» Александр Чеботару, депутаты Заксобрания - председатель постоянной комиссии по соцполитике и здравоохранению Александр Ржаненков и председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

На пресс-конференции спикеры обсудили нынешнюю ситуацию с развитием доступной среды, а также наметили перспективы взаимодействия по вопросу повышения комфорта транспорта для маломобильной категории населения. Директор Горэлектротранса Денис Минкин рассказал о деятельности созданного на предприятии в 2025 году Координационного совета по вопросам доступности общественного электротранспорта, куда вошли различные общественные организации инвалидов, включая РООИ «Свет Феникса».

«Мы про современный транспорт везде в красивых журналах пишем, что у него низкий пол, всё оборудовано всякими приспособлениями для маломобильных… А по мнению самих инвалидов, с чего в реальности должен начинать водитель, когда он выходит к ним на остановке? Должен широко улыбнуться, дать понять, что то, что человека сейчас завезут по аппарели в троллейбус или трамвай - это нормальное естественное обычное дело, а не создавать ему обстановку, при которой человеку будет неловко, что он задерживает движение, создаёт неудобство другим пассажирам... Эта мысль кажется простой, но до неё додуматься надо. Это тонкая вещь. И мы создали для общения Координационный совет на базе ГЭТ, чтобы понимать вот эти истины. В России же где все решения принимаются? На кухне. Эта кухня и есть наш корсовет», - рассказал директор ГЭТ Денис Минкин.

Директор ГЭТ отметил, что сам называет инвалидов людьми не с ограниченными, а с перераспределенными возможностями. Ограниченные в чем-то одном, они имеют преимущество в других навыках. Так, он привел в пример Ивана Бакаидова, который работает в Управлении информационных технологий и интеллектуальных систем, занимается программированием и создал за короткое время 3 системы, улучшающие повседневные процессы предприятия. А Юрий Кузнецов, ведущий специалист отдела социальной политики ГЭТ недавно принял участие в учениях в Пожарно-спасательном колледже, где спасатели смогли отработать навыки эвакуации реального инвалида в случает ЧС на транспорте.

Кроме того, ещё на этапе обучения водителей в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ их обучают алгоритму действий при посадке и высадке маломобильных пассажиров, а также проводят специальные тренинги для подготовки к нестандартным ситуациям. В занятиях принимают участие инвалиды, в том числе из числа представителей Координационного совета.

«Всё надо пробовать. Хватает ли длины ремня, чтобы закрепить коляску, может ли инвалид самостоятельно его пристегнуть или кто-то должен обязательно помогать, а что будет, если он падает на пандусе? Это вообще тема такая интересная, отдельный тренинг. В Учебно-курсовом комбинате эти ситуации тоже отрабатывают, потому что водитель должен быть психологически готов: он в определенном смысле спасатель. Он должен понимать, что такое может быть: снег, скользко, соскочило колесо, упал. Не трагедия вселенского масштаба. Надо поднимать и спокойно реагировать, в истерику не впадать», - продолжил Денис Минкин.

Президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару отметил, что его маломобильные коллеги с благодарностью и уважением относятся к деятельности Горэлектротранса по развитию доступной среды. По итогам инспекций, которые проводят представители организации, чувствуется прогресс. Здесь сказывается работа с водителями, объяснения, при этом важно не нагрузить водителей несвойственными обязанностями, так как у них много обязательств, связанных в том числе с выполнением рейсов, соблюдением расписания. Александр Чеботару также отметил, что более 50% поездок маломобильных горожан приходится на общественный транспорт, поэтому развивать это направление работы особенно актуально.

Актуальность этой деятельности также отметили депутаты Законодательного собрания Александр Ржаненков и Алексей Цивилёв. Они отметили, что несмотря на неизбежно возникающие проблемы в деятельности по развитию доступной среды, в Санкт-Петербурге уделяется большое внимание комфорту граждан с ограниченными возможностями.

«Горэлектротранс в авангарде этой работы, как ледокол пробивает дорогу к повышению доступности общественного транспорта для инвалидов», - подытожил председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв.