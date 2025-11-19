В Трамвайном парке №1 обсудили меры противодействия экстремизму и терроризму

Отдел вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели профилактическую беседу в Горэлектротрансе. В ней приняли участие транспортники, задействованные в организации линейной работы - заместители директоров трамвайных и троллейбусных парков, водители и водители-наставники, начальники маршрутов.

Сотрудники силовых структур встретились с представителями различных подразделений ГЭТ в Трамвайном парке №1. Транспортникам напомнили о необходимости оперативного и осознанного реагирования на признаки подготовки преступлений террористической направленности.

От грамотных действий водителя общественного транспорта зависят сотни пассажиров, поэтому водителям необходимо сохранять бдительность, а также обращать внимание на подозрительные ситуации в салоне трамваев и троллейбусов и вовремя сообщать о них диспетчерам. Кроме того, у водителей есть возможность напрямую подать сигнал тревоги о нештатной ситуации во вневедомственную охрану, в таком случае незамедлительно прибудет патрульный наряд Росгвардии. Повышенные меры безопасности на подвижном составе ГЭТ обеспечиваются соответствующим соглашением о сотрудничестве.

«Безусловно очные рабочие встречи в спокойной обстановке, а не только в условиях нештатных ситуаций необходимы сотрудникам Горэлектротранса, поскольку одной из наших ключевых задач является безопасная перевозка пассажиров. Кроме этого, трамваи и троллейбусы - места скопления большого количества людей, за 9 месяцев 2025 года электротранспортом воспользовались более 207 млн пассажиров. Поэтому водительскому составу и всем сотрудникам предприятия крайне важно при любой возможности актуализировать свои знания, как действовать в случае возникновения непредвиденной ситуации», - отметила начальник Службы транспортной безопасности Алла Севрюкова.

На встрече представители правоохранительных органов обратили внимание транспортников на неотвратимость наказания за участие в диверсионно-террористической деятельности. В конце встречи сотрудники полиции и вневедомственной охраны ответили на вопросы работников предприятия.