Горэлектротранс познакомил с профессией водителя троллейбуса на ярмарке «Компетенции будущего»

Петербургский Горэлектротранс принял участие в ярмарке «Компетенция будущего», организованной Комитетом по труду и занятости населения. Сотрудники Управления по персоналу рассказали школьникам о востребованных специальностях, без которых невозможно представить работу современного транспортного предприятия: инженеров, слесарей, водителей. Максимальное погружение в профессию водителя троллейбуса организовал Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, который привез на ярмарку настоящий учебный троллейбус.

Посетителями профориентационной ярмарки стали школьники из 8-11 классов. Благодаря зеленому учебному троллейбусу погружение в профессию водителя стало максимально реалистичным и интерактивным. Все желающие смогли «поуправлять» электротранспортом: посидеть за рулем в кабине, изучить приборную панель и даже поднять и опустить токоприёмники под руководством мастеров по вождению Учебно-курсового комбината ГЭТ (УКК ГЭТ).

«Такой интерактивный формат помог нам показать, что работа в транспортной сфере – это современная и перспективная профессия. Возможно, именно сегодня кто-то из гостей сделал первый шаг к своей будущей карьере в Горэлектротрансе», – отметил директор Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс» Данила Михеев.

На вопросы молодого поколения отвечали работники Горэлектротранса и ученики УКК. Будущие водители поделились личными впечатлениями от освоения транспортной профессии. А специалисты Управления по персоналу рассказали старшеклассникам о ключевых профессиях, востребованных на предприятии.



