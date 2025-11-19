Зима в Службе пути: как путейцы справились с первым снегопадом

С наступлением зимней погоды к уборке трамвайной инфраструктуры от снега приступила Служба пути Горэлектротранса. В дневную смену на улицах города трудятся 22 сотрудника подразделения, в ночную – 26 человек. После первого снегопада на дороги вышло 5 единиц собственной техники предприятия и 16 машин подрядчика.

Силами сотрудников Службы пути очищены от снега трамвайные пути и стрелочные переводы. После первых осадков на уборку обособленных трамвайных путей вывели два новых снегоуборочных вагона на базе бывшего пассажирского трамвая ЛМ-99К, два снегоуборочных вагона типа ЛС-3 и отвал-щётку КДМ на шасси «Камаз».

С помощью этой техники убраны пути на Тихорецком проспекте, Бухарестской улице, Московском проспекте. Кроме этого, осуществляется уборка зоны трамвайных путей на мосту Александра Невского, эстакаде Володарского моста, Кронштадтском путепроводе, Пискаревском путепроводе.

Силами подрядной организации убраны 544 посадочные площадки. Для этого использовались 16 единиц техники – трактор, фронтальные погрузчики, малые погрузчики «Бобкат», самосвалы.

Из-за сезонного похолодания и частого перехода температуры воздуха через 0 градусов на посадочных площадках усилили обработку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется обслуживанию рельсов в целях исключения их обледенения.



