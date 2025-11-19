Горэлектротранс напутствовал участников чемпионата по робототехнике «Лига инженеров»

СПб ГУП «Горэлектротранс» стал гостем на церемонии открытия первого отборочного тура Международного открытого чемпионата по робототехнике «Лига Инженеров» в Северо-Западном регионе. С приветственным словом к участникам обратился советник директора предприятия-начальник Управления формирования политики Сергей Китаев.

Соревновательная площадка на базе Петербургского государственного университета путей сообщения собрала около 200 юных инженеров от 12 до 18 лет. Для участия в турнире ребята несколько месяцев самостоятельно конструировали и программировали роботов, а в минувшее воскресенье их «подопечным» предстояло сразиться на игровом поле, выполняя задания регионального отборочного этапа.

«Роботы все больше проникают в нашу повседневную жизнь. Прямо сейчас по Садовой улице едут «трамваи-роботы» «Достоевский» и «Довлатов», которые тоже следят за дорожной ситуацией, контролируют состояние здоровья водителя, считают пассажиров. И я рад видеть здесь такое большое количество участников турнира. Это говорит о том, что вам, современной молодежи, это интересно, что у вас есть стремление к развитию инженерной мысли и желание реализовать себя в сфере развития современных технологий. Удачи в соревнованиях!» – обратился к участникам турнира Сергей Китаев.

Чемпионат «Лига инженеров» – образовательная программа, направленная на развитие инженерного мышления у школьников через командные проекты. Отбор по Северо-Западному региону состоит из трёх встреч Лиги и Турнира Лиги.

