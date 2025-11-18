Кадровые резервисты Горэлектротранса прошли тренинг по тайм-менеджменту

В Троллейбусном парке №1 состоялся тренинг «Управление временем и продуктивностью». В нём приняли участие 30 специалистов из кадрового резерва СПб ГУП «Горэлектротранс». Мероприятие состоялось в рамках программы обучения с целью развития практических навыков управления вниманием, энергией и личной продуктивностью.

Среди участников тренинга были представители подразделений с различным уровнем мотивации к обучению. Именно это разнообразие и стало ресурсом: обсуждения проходили на основе реальных, часто противоположных точек зрения. Это усилило динамику диалога и позволило участникам увидеть тему управления временем с различных сторон.

Участники выполняли упражнение «Мой день». На этом этапе резервисты анализировали, как проходят их будни не с точки зрения списка выполненных дел, а как карту внимания и энергии. Выводы, к которым они пришли, весьма разносторонни: временем невозможно управлять напрямую, но каждый может управлять своим вниманием и состоянием, в котором находится.

Также участники работали с собственными задачами, выделяли главное в обсуждении ежедневно возникающих трудностей. Например, таких, как давление внешних запросов или привычка реагировать на срочность.

В результате упражнений вместе с тренером специалисты кадрового резерва выяснили, что внимание невозможно удерживать без наличия энергии, а продуктивность – это вовсе не скорость выполнения задач, но баланс внимания и внутреннего ресурса человека.

Программа тренинга дала возможность объединить личные наблюдения, осознанность и инструменты самоуправления в единую систему. Участники отметили, что будут применять полученные знания на практике.

Одной из участниц тренинга стала начальник сектора по профессиональному обучению и повышению квалификации водителей трамвая (троллейбуса) Учебно-курсового комбината ГЭТ Мария Быкова. Она отметила доступное донесение материала на тренинге: «Взять что-то для себя, для работы и повседневной жизни можно. Отдельная благодарность преподавателю за качественно подготовленный материал и за то, что грамотно поработал с нами».

Следующий тренинг состоится в начале декабря.