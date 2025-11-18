В Горэлектротрансе стало больше экспертов в области бережливого производства

В Троллейбусном парке №6 состоялась церемония вручения сертификатов экспертов в области бережливого производства. Проекты, завершающие тематический курс обучения, защитили 10 новых экспертов, представляющих различные подразделения Горэлектротранса. Всего в Горэлектротрансе работает уже 60 сертифицированных экспертов в области бережливого производства.

Фото:

Петербургский Горэлектротранс ежегодно обучает специалистов по курсу «Эксперт в области бережливого производства». Для получения статуса эксперта необходимо пройти несколько этапов. Сначала претенденты проходят предварительное собеседование: оценивается уровень образования, подготовленности, заинтересованности кандидата. По итогам из общего числа желающих отбирают не более 18 человек, чтобы преподаватели курса могли уделить внимание каждому. Обучение длится месяц и завершается итоговым тестированием и защитой индивидуального проекта улучшения.

Нынешние выпускники шли к защите проектов с мая этого года. Теперь они имеют возможность не только внедрять улучшения, которые выдвинули самостоятельно, но и реализовать себя в качестве тренеров-экспертов в своих подразделениях.

На защите проекты оценивали главный инженер Константин Шостак, начальник отдела перспективного развития и международных связей Андрей Уланов, заместитель начальника производственно-технического отдела Службы подвижного состава Артём Кудрявцев, ведущий экономист финансово-экономического управления Игорь Сотников, эксперты в области бережливого производства - заместитель начальника отдела Службы материально-технического снабжения Юлия Ермакова и ведущий инженер производственно-технического отдела Александр Грицык.

Принципиально, чтобы проекты имели реальное практическое применение в рабочем процессе. Например, проект «Организация проведения ежедневного осмотра и предрейсового контроля с учётом работы по контракту» Дарьи Соболевой из Управления информационных технологий и интеллектуальных систем уже реализовывается на предприятии.

Дарья Соболева и Константин Шостак

«До недавнего времени я работала в 6-м троллейбусном парке, поэтому мой проект связан с организацией работ конкретно в нём. Но на защите своего проекта я говорила о том, что в случае успешной его реализации данную систему можно будет тиражировать на все подразделения, в которых происходит выпуск подвижного состава на линию. С недавних пор ГЭТ работает по контракту, и мой проект направлен на то, чтобы Горэлектротранс нёс как можно меньше потерь, чтобы он был рентабельным, чтобы зарплаты наших сотрудников были конкурентоспособными и чтобы к нам шли работать люди. Всё это взаимосвязано», - рассказала сертифицированный эксперт в области бережливого производства Дарья Соболева.

Ведущий специалист Отдела эксплуатационно-технического контроля Ксения Былинкина представила проект по оптимизации процесса выдачи инструментов, материалов, запчастей на участке главного механика для повышения качества и сокращения времени работ оперативно-ремонтной бригады. На сегодняшний день работы по осуществлению проектных планов продолжаются, на складе главного механика Службы движения реализовывать проект Ксении помогали 8 человек.

Ксения Былинкина и Константин Шостак

«Все руководители – главный механик, главный инженер, старший мастер – все были заинтересованы в том, чтобы создать этот проект, так как они уже давно хотели улучшить свой склад. Поэтому мы его привели к требованиям системы «5С». В итоге сократилось время на поиск всего необходимого для выполнения работ и перемещение бригады», - презентует свой проект Ксения Былинкина.

Главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак поздравил специалистов с успешной защитой проектов и получением нового статуса «эксперт в области бережливого производства», вручив им сертификаты и памятные подарки.