«Петербургские магистрали»: читайте в ноябрьском номере

В новом номере «Петербургских магистралей» наших читателей ждёт эксклюзив от Службы пути. Она гостеприимно открыла двери для «Петербургских магистралей», чтобы показать нашим читателям, как происходит обучение водителей работе на новой снегоочистительной технике. Побывали мы, конечно, и на лекции, но больше впечатлений остались от практики. Делимся ими с вами. Вы увидите, как происходит управление вагоном, познакомитесь с водителями, которые этой зимой выйдут на уборку трамвайных линий на новом подвижном составе, оцените работу мощной щётки. Смотрите наш специальный репортаж из Службы пути.

Ещё в одном видео «Петербургские магистрали» покажут, как прошли совместные учения АВС «Носорог», спасателей Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и студентов Пожарно-спасательного колледжа.

Также на страницах ноябрьского выпуска вместе порадуемся за молодых специалистов Горэлектротранса, которые пополнили ряды кадрового резерва, за новых наставников и наставников с опытом. Узнаем, учащиеся какой школы посетили Трамвайный парк №7 и какой для этого был повод.



Скачивайте ноябрьский выпуск газеты «Петербургские магистрали» в разделе «Пресс-служба» и смотрите наши новые видео, подготовленные к номеру.