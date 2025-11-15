Маршруту ТУАХ №50 – две «пятерки»

5,5 млн пассажиров перевез за два года обновленный маршрут №50. 15 ноября 2023 года он был продлён по проспекту Авиаконструкторов к жилым кварталам на Глухарской и Плесецкой улицах. Обслуживать новую трассу вышли троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Таким образом, маршрут №50 стал 12-м маршрутом ТУАХ в нашем городе (сейчас их 17). За первый год он перевёз почти 2,7 млн пассажиров, а за второй год – уже более 2,8 млн.

Протяжённость ТУАХ №50 составляет 13,3 км. Ежедневно на маршрут выходят 12 троллейбусов. Ранее из-за отсутствия контактной сети его трасса заканчивалась на улице Шаврова. Сейчас троллейбус едет по Шуваловскому проспекту и проспекту Авиаконструкторов до Плесецкой улицы, а обратно – по Нижне-Каменской и Глухарской улицам.

Продление линии позволило улучшить транспортную доступность для жителей новых жилых кварталов Приморского района, которые получили удобную транспортную связь со станциями метро «Комендантский проспект» и «Пионерская».

На сегодняшний день сеть ТУАХ Санкт-Петербурга является крупнейшей в России и Европе. Горэлектротранс обслуживает 17 таких маршрутов. Самые новые из них - две именных линии, №51 «Женечка» и №52 «Катюша», открытые в июле 2025 года в качестве комплимента женщинам-водителям. Имена маршрутов в год 80-летия Великой Победы отсылают к фильму «Женя, Женечка и «катюша».