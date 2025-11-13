Горэлектротранс подвёл итоги работы за 9 месяцев 2025 года

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин выступил с докладом на стратегическом заседании по подведению итогов деятельности транспортного комплекса за три квартала 2025 года и формированию планов на 2026 год. На заседании заслушали итоги финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, подведомственных Комитету по транспорту. В итогах Горэлектротранса отмечен рост пассажиропотока, увеличение заработной платы сотрудников, обновление и модернизация подвижного состава и инфраструктуры.

Петербургский Горэлектротранс, обслуживающий 87 маршрутов (39 трамвайных и 48 троллейбусных), выполнил план по объёму транспортной работы за 9 месяцев 2025 года на 97,3%. Перевезено 207,4 млн пассажиров, из них 103,2 млн на трамваях и 104,2 на троллейбусах. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года пассажиропоток увеличился на 10,8 млн человек. В среднем ежедневно электротранспорт перевозит 759,8 тыс. пассажиров.

План по перевозке всех категорий пассажиров выполнен на 102,9%. Объём перевозок платных пассажиров составил 196,9 млн человек (94,9% от общего количества перевезённых пассажиров).

В структуре оплаты поездок лидируют проездные билеты длительного пользования, на них приходится 51,2% оплат. На втором месте – «Подорожник» (27,9%), затем банковские карты (14,2%).

Инвентарный парк пассажирского подвижного состава составляет 1549 единиц – 715 трамваев и 834 троллейбусов. С начала 2025 года на предприятие поступило 92 новых троллейбуса и 54 новых трамвая. Поставки в этом году продолжаются. На 2026 год запланирована новая закупка ещё 25 трамваев. Также с начала текущего года модернизированы 7 вагонов ЛМ-99 АВН, 7 вагонов ЛМ-2008, вагон ЛМ-99К с переоборудованием в снегоочистительный вагон.

За три квартала 2025 года принято на работу 273 водителя электротранспорта, в том числе после обучения в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ принято на работу 188 человек. Среднемесячная заработная плата работников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 29%.

В 2024 году была утверждена стратегическая «Программа 10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года». Обновление подвижного состава и инфраструктуры продолжается. В частности, в числе задач на 2026 год – реконструкция здания депо на исторической площадке Троллейбусного парка №1 на Сызранской улице и в Трамвайном парке №3, реконструкция зданий и сооружений для нужд Автобазы ГЭТ, проектирование строительства трамвайного парка во Фрунзенском районе, завершение реконструкции трёх корпусов в ДОЛ «Зарница». СПб ГУП «Горэлектротранс» продолжает осуществлять основные мероприятия программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее».