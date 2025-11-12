Автобаза ГЭТ организовала профориентационную программу для школьников Петроградского района

Учащиеся средней общеобразовательной школы №87 Петроградского района побывали в гостях у Автобазы СПб ГУП «Горэлектротранс» на Большой Посадской улице. Отсюда ребята отправились в профориентационный рейс на детском желтом трамвайчике, который отвез их в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, где расположен Учебно-курсовой комбинат ГЭТ.

Сотрудники Автобазы рассказали семиклассникам о деятельности Горэлектротранса, его подразделениях и функциях отделов. Затем ребята стали пассажирами желтого трамвайчика, созданного специально для детей – он оборудован ремнями безопасности, мягкими сиденьями и отдельным местом для сопровождающего.

По прибытии в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ школьники смогли из пассажирского салона переместиться в кабину водителя и самостоятельно поуправлять «трамваем»: в УКК ГЭТ есть уникальный тренажер-симулятор на динамической платформе. В нём место водителя идентично реальной кабине трамвая: пульт управления, водительское кресло, лобовое стекло в виде экранов, демонстрирующих улицы Петербурга в ходе поездки.

После управления трамвайным тренажером наступило время знакомства с производственным процессом и прогулки по Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку. Школьники побывали в цехе по ремонту и обслуживанию трамвая и троллейбуса и увидели, как проходит ремонт подвижного состава различных моделей.

Программа организована в рамках профориентационного взаимодействия Горэлектротранса с учебным заведением.