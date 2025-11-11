Горэлектротранс рассказал об обучении «умных» трамваев на Форуме «ИТ-диалог»

Горэлектротранс принял участие в Международном форуме «ИТ-диалог», который прошёл в выставочном комплексе Design District DAA с 5 по 8 ноября. Главный инженер предприятия Константин Шостак выступил спикером с докладом на тему «Опыт применения системы обеспечения активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) в Санкт-Петербурге».

Константин Шостак рассказал об устройстве и функционале системы АБПВ, а также подчеркнул эффективность ее работы на примере статистики по снижению количества сходов вагона, падения пассажиров, наездов на пешеходов и ДТП с автотранспортом.

Отдельно в докладе отмечалось, что для эффективной работы «умные» трамваи необходимо обучать. Для этого на территории ПТО «Шаврова» обустроен полигон, где проводится обучение и испытания подвижного состава. На полигоне установлены RFID-метки, оборудование V2X, светофоры.

В рамках испытаний системы АБПВ на полигоне проводятся различные тестирования: с выставлением на трамвайные пути макета легкового автомобиля, манекенов, средств индивидуальной мобильности – детских колясок и инвалидных кресел. Таким образом, «умный» трамвай обучается реакции на объекты, замечая их и останавливаясь перед препятствием без вмешательства водителя. Представив это в презентации, Константин Шостак обратил внимание на деятельность предприятия по дообучению системы АБПВ, в том числе посредством обновления нейронной сети.

На сегодняшний день в Горэлектротрансе более 330 трамваев, оснащённых системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю. В рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» все трамваи, поступающие на предприятие с 2022 года, оснащены этой системой.