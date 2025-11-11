Специалисты Горэлектротранса оценили работу ИОГВ в рамках реализации программы «Эффективный регион»

Фото: СПб ГКУ «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»

Отдел перспективного развития и международных связей совместно с финансово-экономическим управлением Горэлектротранса продолжают выступать в роли экспертов бережливого производства в реализации губернаторской программы «Эффективный регион». Программа действует с 2021 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В осеннем сезоне ГЭТ принял участие в 11 партнёрских проверках качества образца по методологии в комитетах правительства и администрациях районов города.

Поскольку Горэлектротранс в 2023 году был признан сертифицированным образцом федерального уровня бережливого управления и является бережливым партнёром Правительства Санкт-Петербурга, его специалисты привлечены к работе оценочных комиссий, где выступают в качестве привлекаемых экспертов. Помимо оценки производственных процессов, сотрудники ГЭТ передают коллегам свой опыт.

В 2025 году запланировано прохождение Правительством Санкт-Петербурга партнёрских проверок качества образца по методологии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» для получения статуса образцов регионального уровня. Таким образом, только за осенний период при участии работников петербургского Горэлектротранса проведены 11 проверок. По итогам которых, статус образца бережливого управления регионального уровня получил ряд Комитетов, подведомственных им организаций и администраций районов Санкт-Петербурга.

Программа «Эффективный регион» направлена на внедрение принципов, инструментов бережливого производства, созданию условий для системного повышения качества жизни населения, развития предпринимательской активности, предоставления качественных ­­­­­услуг, повышения эффективности управленческих процессов с минимальными затратами времени и экономией ресурсов.