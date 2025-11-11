К 94-летию Трамвайного парка №7

Трамвайный парк №7 на улице Грибакиных празднует день рождения: он начал свою работу 11 ноября 1931 года. Сегодня «седьмой парк» является самым современным и передовым в Санкт-Петербурге. В рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», он стал первым парком, прошедшим реконструкцию. Её особенностью стало проведение работ на действующем объекте: выпуск вагонов на линию осуществлялся в полном объеме. После обновления депо перешли к уличной инфраструктуре парка. Одновременно в подразделении полностью обновили подвижной состав, он стал монопарком, эксплуатирующим трамваи производства ПК ТС. Все они – «умные», то есть оборудованные системой активной безопасности и помощи водителю.

Предпосылкой появления трамвайного парка в Невском районе стало завершение работы Невской паровой линии в 1922 году. Паровики в Петербурге потеснил передовой городской транспорт – электрический трамвай. В августе 1930 года стартовало строительство трамвайного парка на улице Грибакиных, которому по просьбам трудящихся дали имя революционера В.И. Володарского. В 1989 году у Трамвайного парка №7 появился филиал на конечной станции в Рыбацком – пункт технического осмотра «Рыбацкое».

В современном Трамвайном парке №7 трудятся 723 работника. Общая протяженность обслуживаемой маршрутной сети составляет 118,2 км, а годовой пассажиропоток - более 30 млн человек. Парк обслуживает 9 маршрутов в Центральном, Невском и Красногвардейском районах - №№ 7, 10, 23, 24, 27, 30, 39, 65, А.

Маршрут №30 из этого перечня изначально был организован на период ремонта станции метро «Ладожская», в дальнейшем из-за востребованности у пассажиров было принято решение сохранить его на постоянной основе. Маршрут обслуживают двухкабинные трехсекционные трамваи «Невский», разработанные специально для Петербурга по техническому заданию Горэлектротранса.

Все маршруты Трамвайного парка №7 обслуживает новый и современный подвижной состав. Трамвайный парк №7 эксплуатирует 146 «умных» трамваев: двухсекционный «Богатырь-М» и трехсекционные «Витязь-М» и «Невский».

Уже сейчас Трамвайный парк №7 - самое высокотехнологичное подразделение Горэлектротранса: некоторые технические решения являются единственными в городе или вообще первыми в России для трамвайных парков. Например, жесткая контактная сеть и автоматизированные площадки доступа на крышу вагонов. В перспективе после обновления уличной инфраструктуры и путевого хозяйства здесь рассматривается возможность внедрения системы авторасстановки: все технические предпосылки к этому есть. В таком случае трамваи смогут самостоятельно перемещаться по территории с учетом графика выпуска на линию.