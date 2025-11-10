Горэлектротранс напутствовал первокурсников Пожарно-спасательного колледжа

8 ноября СПб ГУП «Горэлектротранс» принял участие в торжественной церемонии посвящения в студенты первокурсников СПб ГБПОУ «Пожарно-Спасательного колледжа «Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей». От лица коллектива Горэлектротранса с напутственной речью выступил советник директора предприятия-начальник Управления формирования политики Сергей Китаев.

Новая встреча со студентами-спасателями – уже вторая за последнее время. Недавно на территории Пожарно-спасательного колледжа прошли показательные выступления, в которых принимала участие Аварийно-восстановительная служба ГЭТ «Носорог».

На этот раз площадкой студенческого праздника стал Исторический парк «Россия – Моя история», где 650 первокурсников произнесли профессиональную клятву. Теперь им предстоит постигать тонкости непростой сферы деятельности, каждому – в своём направлении. Из стен Пожарно-спасательного колледжа выходят квалифицированные спасатели, пожарные, экологи, юристы, метрологи, операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты по социальной работе.

Поздравить ребят с началом их профессионального пути от имени Горэлектротранса пришёл советник директора предприятия-начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев:

«Миссия Горэлектротранса – обеспечивать безопасное, быстрое, комфортное передвижение по Санкт-Петербургу. И неслучайно безопасность стоит на первом месте. Ведь для пассажиров это самое главное. Наши сотрудники прилагают все усилия для обеспечения безопасности, но никто не застрахован от случая. И очень важно, чтобы вы – специалисты, которые первыми приходят на помощь, – четко понимали специфику, особенности и подводные камни работы с электрическим транспортом. Наша совместная задача – быть готовыми к нештатным ситуациям и уметь действовать четко и слаженно. Со своей стороны, мы готовы помочь вам овладеть этими специфическими знаниями и навыками на практике. А вам я желаю успехов и упорства в освоении той нелегкой профессии, которую вы выбрали!»

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Горэлектротрансом и Пожарно-спасательным колледжем подписано в 2023 году. С тех пор транспортное предприятие регулярно взаимодействует с учебным заведением. Например, в 2025 году ГЭТ передал колледжу трамвай ЛМ-99 для проведения учебно-тренировочных занятий. Он и был задействован в показательных выступлениях спасателей Поисково-спасательной службы, студентов колледжа и сотрудников Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса «Носорог», состоявшихся в конце октября.