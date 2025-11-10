Горэлектротранс провел профориентационное занятие для студентов СПбГАСУ

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете состоялась профориентационная встреча с участием представителей Горэлектротранса. Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ГЭТ Наталья Королёва и специалист по охране труда Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Анна Бородина рассказали студентам о предприятии и востребованных профессиях в ГЭТ.

Слушателями профориентационного занятия стали студенты двух групп, обучающихся по направлению «Техносферная безопасность». Специальность включает в себя несколько сфер деятельности для работы выпускников – охрана труда, экологическая безопасность, пожарная безопасность. Окончание магистратуры по данному направлению даёт возможность начать карьеру сразу с должности ведущего специалиста.

Представители Горэлектротранса рассказали будущим коллегам о рабочих процессах в сфере охраны труда и промышленной безопасности на транспортном предприятии и ответили на вопросы студентов. Некоторые из них проявили желание трудоустроиться в Горэлектротранс после завершения обучения.

Знакомство с предприятием городского электрического транспорта для студентов СПбГАСУ продолжится в декабре - в Троллейбусном парке №1 и Трамвайном парке №8. Здесь будет организована экскурсия по депо и производственным помещениям. Это поможет будущим профессионалам узнать о нюансах своей профессии и о работе транспортного предприятия.

Добавим, что Горэлектротранс ведёт регулярную работу по профориентации в детских садах, школах, средних и высших учебных учреждениях, с которыми у предприятия действуют долгосрочные соглашения о сотрудничестве.