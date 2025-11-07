В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ чествовали кадровых резервистов и наставников

Молодым работникам Горэлектротранса вручили знаки отличия и сертификаты кадровых резервистов. Теперь они – претенденты на продвижение по карьерной лестнице. Всего в 2025 году в этот список попали 28 перспективных специалистов. Также на церемонии отметили 18 наставников, которые получили такой статус в этом году. Кадровых резервистов и новых наставников поздравил в ЭВК ГЭТ директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Фото:

Их отбирают, обучают и готовят к новым должностям. Они же, в свою очередь, повышают свой профессионализм и становятся новаторами, чтобы в дальнейшем развивать предприятие и достигать решения всех стратегических задач. Речь идёт о кадровом резерве. Только в этом году в него вошли 28 сотрудников Горэлектротранса, из которых 24 - уже успели заступить на новые должности.

«Техника меняется стремительно. Меняется её облик, оснащение, степень внедрения автоматических, электронных, радиотехнических систем. Меняется система управления движением. Поэтому надо учиться. На ваш период расцвета жизни, «роботы» вас могут переиграть. Победить их можно только творческим, интеллектуальным подходом – знаниями, логикой, которыми будет обладать человек, в отличие от пресловутого ИИ. Если предприятие даёт возможности – цепляйтесь за них, потому что только они вам потом дадут всё: и деньги, и славу, и успех», - обратился к молодым специалистам директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Всего за последние 4 года кадровыми резервистами стали 238 специалистов, из них 193 – остались работать на предприятии. Например, Мария Смирнова пришла в Горэлектротранс 5 лет назад. Первые четыре года работала водителем в Троллейбусном парке №2, изучила все маршруты, участвовала в запуске маршрутов ТУАХ №№9 и 12. Теперь она – начальник, в том числе, и этих маршрутов. В её обязанности входит организация работы водительского состава, стажировки, разбор нарушений или благодарностей, ведение документооборота. Сейчас Мария вступила в кадровый резерв на должность начальника отдела эксплуатации.

«Я сама хотела, также у меня хорошие руководители, которые замечают нашу работу, стараются нас продвигать, чтобы мы учились, развивались, поэтому им огромное спасибо. Они рассказали про эту программу и также принимают активное участие, чтобы я узнавала что-то новое и потом привносила это в нашу работу», – рассказала начальник маршрута Троллейбусного парка №2 Мария Смирнова.

Отдельно выделили и роль наставников - тех специалистов, педагогов, которые формируют будущее городского электрического транспорта. Благодаря их работе, молодые люди приходят на предприятие, заинтересовываются профессией, вовлекаются в работу. В этом учебном году благодаря им практику на предприятии прошли порядка 400 студентов, включая 119 выпускников. Треть из них связали свою жизнь с Горэлектротрансом. На церемонии отметили и 18 новых наставников, а также вручили Благодарности лучшим наставникам по итогам 2024-2025 учебного года. Это слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда Троллейбусного парка №1 Борис Адучинов, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Троллейбусного парка №2 Александр Иванов и старший мастер цеха по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка №6 Гудрат Ибрагимов.

«В 2021 году я пришёл в Троллейбусный парк №6 и попал в кадровый резерв, стал наставником. В 2023 году мне уже присваивали звание лучшего наставника ГЭТ и в 2025 году мне его присвоили снова. Ко мне приходят молодые ребята-практиканты, их закрепляют за мной. Очень приятно видеть, когда эти парни после окончания своих высших учебных заведений или практик, снова приходят к нам в парк: им здесь нравится. Наставничество – важный аспект, а именно, обучать, развивать молодое поколение и стремиться к тому, чтобы больше было ребят, желающих использовать, осваивать технику», – выразил своё мнение Гудрат Ибрагимов.

Почётным гостям и участникам церемонии также провели экскурсию по Экспозиционно-выставочному комплексу ГЭТ. Завершилась программа трамвайным путешествием на вагоне ЛМ-33 по туристическому маршруту.